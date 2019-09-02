“30 Ağustos Zafer” Luna Sanat Galerisi’nde

ZAMBAK KARABAY / İSTANBUL

Organizatörlüğünü Feriha Gökçen Özsarıkamış’ın yaptığı “30 Ağustos Zafer” adlı Karma Resim Sergisi 68 sanatçının eserleri 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile Luna Sanat Galerisi’nde sergilendi.

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topladı.

Çok sayıda sergiye de katılmış olan sanatçıların sergisi, 6 Eylül gününe kadar “Luna Sanat Galerisi’nde 11:00 – 17:30 arası sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Sergide Eserleri Olan İranlı Sanatçılar

Ayla Öğüt, Ayşegül Demir, Ayşe Mutlu, Ayhan Bozdemir, Asiye Özgesoy, Bedia Sakin, Beyhan Çetin, Berdan Keser, Behçet İnstanbul, Canan Ogan, Cuma Tokat, Emine Yaşaroğlu, Emine Gülmez, Feriha Başar Erçek, Feriha Gökçen Özsarıkamış, Ferhunde Sengel, Ferman Aydın, Gülsen Karakoç, Görsev Ayhan Özdemir, Hafize Asa, Hanife Şahin, Hülya Çelik, Hülya Esen, Hülya Gülmez, İnci Özdoğru, Meral Otan, Mehtap Tursun, Medine Sökmen, Mediha Ulu, Mevhibe Keskinkılıç, Mualla Özdemir, Mualla Özdemir, Mualla Soğancı, Musa Samasti, Müjgan Nohutçu, Mümin Candaş, Naciye Dağlar, Naim Fakkuşoğlu, Naile Altınkalem Gündeşli, Nesrin Köktan, Neşe Telci Ölmeztürk, Nevin Aytekin, Nazmiye Kıyak Alkaya, Nesrin Elsever, Nesrin Çetin, Nilgün Akder, Nuran Sezer Demirkaya, Nuran Tavacı, Özlem Kayabaşı, Pakize Akkaya, Resmiye Çiloğlu, Reşide Gülen, Rozay Nemedova, Samet Türkcan, Seniha Özdil, Seniha Özdil, Sevgi Şane Uzun, Sema Efe, Sevgül Seçkin, Sevda Gürcan, Suri Hamza, Turgut Karaoğlu, Tülin Karzam Tatlısu, Tülin Taylan Sezer, Yasemin Topçuoğlu, Yasemin İlvan Tekin, Yalçın Yüksel, Yıldız Gönen, Yücel Dönmez, Zeliha Saçlı.