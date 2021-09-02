30 Ağustos Zafer Bayramı Lions Etkinliği

ZAMBAK KARABAY
İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulübü; 118-Y Anadolu Yakası 2021-2022 Federasyon Başkanı İnci Otman’ın etkinlik programı açılış konuşması 30 Ağustos 2021 Akşamı Kilercibaşı Köşkü’nde yoğun katılım ile gerçekleşti.
Etkinlik Programında:
*Sanatçı Alanında Işığı İlk Hissedendir diyen; Viyolensel Sanatçısı Feride Berin Öget ve Flüt Sanatçısı Metin Yavuz
*Atatürk’ü Anlamak diyen; Tiyatro Sanatçısı Dilek Türker ve
*Yaşa Mustafa Kemal Paşa diyen; Solist Bariton Sanatçısı; M. Tükel Acar, Gitar Bariton Sanatçısı Nazım Kerkez ve Flüt Sanatçısı Metin Yavuz yer aldılar...
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