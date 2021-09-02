Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1479.12
ALTIN
481.55
DOLAR
8.2699
STERLİN
11.4636
EURO
9.8331
Kayseri Belediyesi 104 Konut Arsasını Satışa Çıkardı
Kayseri Belediyesi 104 Konut...
Bağımsız Denetçilik Sınavı ilanı
Bağımsız Denetçilik Sınavı ilanı
Denizli Belediyesi 40 adet taşınmazı kiraya veriyor
Denizli Belediyesi 40 adet...
TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi alım ihalesi
TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi...
BATEM, turunçgil ve avokado meyveleri satışa çıkarıyor
BATEM, turunçgil ve avokado...
İş fırsatları için hemen tıkla!

30 Ağustos Zafer Bayramı Lions Etkinliği

30 Ağustos 2021 Akşamı Kilercibaşı Köşkü’nde yoğun katılım ile gerçekleşti

02 Eylül 2021 Perşembe 18:40
226 Okunma
30 Ağustos Zafer Bayramı Lions Etkinliği

ZAMBAK KARABAY

İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulübü; 118-Y Anadolu Yakası 2021-2022 Federasyon Başkanı İnci Otman’ın etkinlik programı açılış konuşması 30 Ağustos 2021 Akşamı Kilercibaşı Köşkü’nde yoğun katılım ile gerçekleşti. 

Etkinlik Programında:

*Sanatçı Alanında Işığı İlk Hissedendir diyen; Viyolensel Sanatçısı Feride Berin Öget ve Flüt Sanatçısı Metin Yavuz

*Atatürk’ü Anlamak diyen; Tiyatro Sanatçısı Dilek Türker ve

*Yaşa Mustafa Kemal Paşa diyen; Solist Bariton Sanatçısı; M. Tükel Acar, Gitar Bariton Sanatçısı Nazım Kerkez ve Flüt Sanatçısı Metin Yavuz yer aldılar...

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer BayramıLions Etkinliğiönce VatanZambakZambak Karabay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tomris
Tomris
‘CEZA’ COŞKUSU
‘CEZA’ COŞKUSU
MELEK MOSSO’DAN ‘HAYATIM KAYMIŞ’
MELEK MOSSO’DAN ‘HAYATIM KAYMIŞ’
TANJU EKSEK’TEN YENİ ALBÜM  ‘BİZE KALAN’
TANJU EKSEK’TEN YENİ ALBÜM  ‘BİZE KALAN’
MOĞOLLAR'IN ESKİ DAVULCUSU AYZER DANGA YAŞAMINI YİTİRDİ
MOĞOLLAR'IN ESKİ DAVULCUSU AYZER DANGA YAŞAMINI YİTİRDİ
‘BOZKIRIN TEZENESİ’ NEŞET ERTAŞ’IN HAYATI FİLM OLUYOR
‘BOZKIRIN TEZENESİ’ NEŞET ERTAŞ’IN HAYATI FİLM OLUYOR
ENKA SANAT ETKİNLİKLERİ DOPDOLU
ENKA SANAT ETKİNLİKLERİ DOPDOLU
7 asırlık caminin minberi raylı
7 asırlık caminin minberi raylı
ANTALYA FİLM FORUM'A BAŞVURULAR BAŞLADI
ANTALYA FİLM FORUM'A BAŞVURULAR BAŞLADI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma