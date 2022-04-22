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‘3. Çizgi Film Festivali / Anifest kapsamındaki Animasyon Film Yarışması’ 17 Mayıs’ta yapılacak

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümünün düzenlediği geleneksel: ‘3. Çizgi Film Festivali / Anifest kapsamındaki Animasyon Film Yarışması’ 17 Mayıs’ta yapılacak

22 Nisan 2022 Cuma 12:52
‘3. Çizgi Film Festivali / Anifest kapsamındaki Animasyon Film Yarışması’ 17 Mayıs’ta yapılacak

İSTANBUL

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü olarak artık gelenekselleşen “3. Çizgi Film Festivali / Anifest 17 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak. Festival kapsamında düzenlenen “Animasyon Kısa Film Yarışması” için son başvuru tarihi 30 Nisan olarak belirlendi. Bölüm hocalarından oluşan ön jüri değerlendirmesinden sonra finale kalan ilk 10 film 9 Mayıs 2022 tarihinde festivalin web sitesinden duyurulacak. Ödüller 17 Mayıs 2022’de Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Süha Arın Konferans Salonu’nda düzenlenecek film gösterimi ve törenle sahiplerini bulacak.

*1.’lik Ödülü: 2000 TL

*2.’lik Ödülü: 1500 TL

*3.’lük Ödülü: 1000 TL

*Prof. Vedat Ar Jüri Özel Ödülü

Detaylı bilgi ve şartname için web sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

www.maltepe.edu.tr/anifest ve Adres: Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe- İstanbul.

Kısa Film Yarışması Organizasyon Sorumluları / İletişim:

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZYURT Tel : +90 (216) 626 10 50 - 2714 

email: [email protected]

Arş. Gör. Petek SANCAKLI Tel: +90 0216 626 10 50 - 2715 

email: [email protected]

3.Çizgi Film ve Animasyon Festivali Animasyon Film Yarışması

Son Başvuru Tarihi : 30 Nisan 2022

Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 9 Mayıs 2022

Ödül Töreni ve Gösterim : 17 Mayıs 2022 

Saat : 14.00 - 16.00 

Yer: Maltepe Üniversitesi GSF Süha Arın Konferans Salonu

Ön Değerlendirme Komitesi :

Doç.Dr. Müjgan YILDIRIM

Doç.Dr. Ayşe Nesrin AKÖREN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ZENGİNEKEN

Dr.Öğr.Üyesi Özlem UZUN HAZNECİ

Dr.Öğr.Üyesi Ebru ÖZYURT

Arş.Gör. Petek SANCAKLI

Festival Seçici Jüri Üyeleri: 

* Derviş ZAİM (Yönetmen)

* Prof. Dr. Selçuk HÜNERLİ (Akademisyen & Karikatürist)

* Ateş BENİCE (Animator & Yönetmen)

* Emre SENAN ( Animator & Grafik Sanatçısı)

* Sezgin ÖZTÜRK (Anima Okul Co Founder & Managing Partner)

* Soner YURTSEVEN (1000 Volt CGI Supervisor)

* Tuğrul TİRYAKİ (2D Animator)

Yarışma T.C vatandaşı olan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır.

Başvuru şartları ve katılım şartnamesi için: maltepe.edu.tr adresini ziyaret ediniz. (Yusuf Tolga Ünker)

  

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 22.04.2022 12:57
Anahtar Kelimeler:
3. Çizgi Film FestivaliAnifestAnimasyon Film YarışmasıGüzel Sanatlar FakültesiMaltepe Üniversitesi
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