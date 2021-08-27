28. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ YEŞİLLİKLER İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK 

NEDRET HOTUN

40’a yakın konserin yanı sıra Festival, her yaştan izleyici için yeşille müziğin iç içe olduğu konser tecrübeleri sunacağı birçok ücretsiz etkinliğe de ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl 1-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28.İstanbul Caz Festivali, şehrin her yanını caz coşkusuyla sarmaya hazırlanıyor. 24 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen festival, müzik dinlerken doğayla bağlantı kurabileceğiniz Parklarda Caz’dan, konserlerde tekrar bir arada olmanın daha anlamlı olduğunu hissettiren Festivalde #İstanbulBirSahne konserlerine, her yıl daha da güçlenerek ilerleyen ve genç müzisyenlerin kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleşen Genç Caz konserlerinden İKSV Alt Kat yürütücülüğünde farklı yaş gruplarına hazırlanan eğitici ve eğlenceli atölyelere İstanbul’da müzik dolu bir Eylül ayı yaşatacak.

Parklarda Caz

Festivalin yeşille cazı bir araya getiren Parklarda Caz konserleri her yaştan takipçisini İstanbul’un farklı parklarına davet edecek. Parklarda Caz konserleri Maçka Demokrasi Parkı, Şişli Habitat Parkı, Kadıköy Fenerbahçe Parkı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi ve Beşiktaş Sanatçılar Parkı’nda yeşillikler arasında düzenlenecek.

28. İstanbul Caz Festivali Genç Cazcılarını Belirledi

İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 19. kez düzenlenen Genç Caz konserleri için 14 Ağustos tarihinde Salon İKSV’de yapılan değerlendirme sonrasında seçilen isimler belli oldu. CAZCUZ, Deniz Akan Quartet, Gökhan Ulusoy Trio, Kick The Switch, Neffsazz isimli topluluk ve projeler 28. İstanbul Caz Festivali’nin Parklarda Caz konserlerinde yer almaya hak kazandılar.