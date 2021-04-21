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23 NİSAN’A “ELMA KURDU KIRTIK” OYUNU

21 Nisan 2021 Çarşamba 14:24
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23 NİSAN’A “ELMA KURDU KIRTIK” OYUNU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İBB Şehir Tiyatroları’nın yeni çocuk oyunlarından Elma Kurdu Kırtık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarla buluşuyor.

Salgının başından beri “Salondan Yayın” adıyla online olarak düzenlenen onlarca etkinliğin bir devamı olarak Elma Kurdu Kırtık, İBB Şehir Tiyatroları Youtube hesabından 23 Nisan 2021 tarihinde saat 15:00’te online olarak yayınlanıyor.

Sezon boyunca beğeniyle izlenen B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. Barış Bakova’nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu’nun yönettiği Elma Kurdu Kırtık oyununda Elyesa Çağlar Evkaya ve Seda Çavdar rol alıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
23 NİSANA ELMA KURDU KIRTIK OYUNU
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