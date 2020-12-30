Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1474
ALTIN
443.925
DOLAR
7.3415
STERLİN
9.9877
EURO
9.0147
Müşavirlik hizmetleri alacak
Müşavirlik hizmetleri alacak
557 adet parsel ihaleyle satılacak
557 adet parsel ihaleyle...
63 memur alımı yapacak
63 memur alımı yapacak
41 sürekli işçi alacak
41 sürekli işçi alacak
Şekerbank T.A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet
Şekerbank T.A.Ş. Olağanüstü Genel...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
VE AŞILAR TÜRKİYE'DE
Kapat

23. GÖKTÜRKÇE ÖĞRENEĞİ (KURSU) SANAL OLARAK YAPILDI!

2012'den bu yana türlü dernek, vakıf, okul ve üniversitelerde 22 kez düzenlenen Göktürkçe öğreneğinin (kursunun) 23.sü bu kez sanal olarak gerçekleştirildi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 15:52
3 Okunma
23. GÖKTÜRKÇE ÖĞRENEĞİ (KURSU) SANAL OLARAK YAPILDI!

İSTANBUL

YUSUF TOLGA ÜNKER

2012'den bu yana türlü dernek, vakıf, okul ve üniversitelerde 22 kez düzenlenen Göktürkçe öğreneğinin (kursunun) 23.sü bu kez sanal olarak gerçekleştirildi. 25 kişi öğreneği başarıyla bitirdi.

Türk Dili Derneği Kovit-19'un neden olduğu büyük salgın (pandemi) döneminde çağın getirdiği olanaklardan yararlanarak 2020 yılını en verimli biçimde değerlendirmek istedi. Bu yüzden okulların kapandığı, toplulukların bir araya gelmesinin sakıncalı olduğu bu güç günlerde de etkinliklerini sanal olarak yürütme yargısına vardı. Böylece kolları sıvadı ve ilk olarak Gündemki Sağlık Sözcüklerinin Türkçe Karşılığı Üzerine[1] önerilerde bulunmak için toplantılar düzenledi. Ardı sıra Süleyman Demirel Üniversitesi ile ortaklaşa Isparta'da düzenlenecek Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmez'e Ad Vérme Çalıştayı'nı[2] 3 gün boyunca çevrim içi olarak gerçekleştirdi. 11-12 ve 13 Haziran 2020'de yaptığı bu sanal bilgi şöleni ve çalıştay, ülkemizdeki sosyal bilimler alanında ilklerden oldu. İlerleyen aylarda birçok üniversitenin sanaldan bilgi şöleni (sempozyum) ve çalıştay düzenlediğine sevinerek tanık oldu. Bu etkinliğini Bilgelerle Söyleşiler[3] adı altında 15 yediğin (hafta) süren bir dizi canlı yayın ile sürdürdü. Dernek üyelerinden Şeyma Yalçın’ın sunuculuğunda dilbilim üzerine ülkemizden ve yurt dışından dilcileri ağırladı. Son olarak 23. Göktürkçe Öğreneği’ni 07-28 Kasım 2020 aralarında çevrim içi düzenledi ve şimdi de övünçle duyuruyor.

Kapanış törenini Youtube üzerinden izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=i9CYQWGZJgo 

Öğreneğe 19/10/2020'den başlayarak başvurular alındı. Bu süre içinde 83 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 33'ü ilk derse girdi, 25'i ise bitirdi. Derslerde özellikle Göktürk döneminde olgunluk bakımından doruğa çıkan Türk damgaları/alfabesi öğretildi. Okuma yazma kurallarına, eski metinlerden örneklere ve Türk sayılarına değinildi. Öğrenek sonunda katılımcıların kazanımları günümüz sözlerini damgalarla yazabilmek, eski Türk sayılarını ve IX. yüzyıl metinlerini çözümleyebilmek oldu. Sınavdan 70 üzeri not alanlara "Bitirme Belgesi" verildi. 

Türk Dili Derneği yetkilileri, dilimiz için uğraş göstermekten büyük mutluluk duyduğunu bir kez daha vurgulayarak daha nice öğreneklerde buluşmak dileği ile katılımcıları kutladı. 


Dipçe:                          

[1] www.turkdilidernegi.org.tr/gundemdeki-saglik-sozcuklerinin-turkce-karsiliklari-uzerine/

[2] www.dedekorkut.turkdilidernegi.org.tr/

[3] http://www.youtube.com/turkdilidernegi

Yusuf Tolga ÜNKER

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yusuf Tolga Ünker23. GÖKTÜRKÇE ÖĞRENEĞİSanalKursVakıfDernekOkulüniversitelerdeGöktürkçe2012önce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ordu'da 'Yaz Konağı Mağarası' turizme kazandırılacak
Ordu'da 'Yaz Konağı Mağarası' turizme kazandırılacak
2020’nin en çok dinlenen sanatçıları belli oldu
2020’nin en çok dinlenen sanatçıları belli oldu
BURSA’NIN GÖÇ TARİHİ BU SERGİDE
BURSA’NIN GÖÇ TARİHİ BU SERGİDE
“Golden Year” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...
“Golden Year” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...
Gallery Next & “New Year Hope” Sergisi
Gallery Next & “New Year Hope” Sergisi
İznik Bazilikası'na Göbeklitepe Modeli
İznik Bazilikası'na Göbeklitepe Modeli
Statüsü Yüksek Şizofren ve Psikopatların Romanı: Küçük Kabadayı'nın Kaleminden "GÖLGE"
Statüsü Yüksek Şizofren ve Psikopatların Romanı: Küçük Kabadayı'nın Kaleminden "GÖLGE"
HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN FİLMLER
HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN FİLMLER
Sanal müzeleri 11,5 milyon ziyaretçi gezdi
Sanal müzeleri 11,5 milyon ziyaretçi gezdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma