23. GÖKTÜRKÇE ÖĞRENEĞİ (KURSU) SANAL OLARAK YAPILDI!

İSTANBUL

YUSUF TOLGA ÜNKER

2012'den bu yana türlü dernek, vakıf, okul ve üniversitelerde 22 kez düzenlenen Göktürkçe öğreneğinin (kursunun) 23.sü bu kez sanal olarak gerçekleştirildi. 25 kişi öğreneği başarıyla bitirdi.

Türk Dili Derneği Kovit-19'un neden olduğu büyük salgın (pandemi) döneminde çağın getirdiği olanaklardan yararlanarak 2020 yılını en verimli biçimde değerlendirmek istedi. Bu yüzden okulların kapandığı, toplulukların bir araya gelmesinin sakıncalı olduğu bu güç günlerde de etkinliklerini sanal olarak yürütme yargısına vardı. Böylece kolları sıvadı ve ilk olarak Gündemki Sağlık Sözcüklerinin Türkçe Karşılığı Üzerine[1] önerilerde bulunmak için toplantılar düzenledi. Ardı sıra Süleyman Demirel Üniversitesi ile ortaklaşa Isparta'da düzenlenecek Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmez'e Ad Vérme Çalıştayı'nı[2] 3 gün boyunca çevrim içi olarak gerçekleştirdi. 11-12 ve 13 Haziran 2020'de yaptığı bu sanal bilgi şöleni ve çalıştay, ülkemizdeki sosyal bilimler alanında ilklerden oldu. İlerleyen aylarda birçok üniversitenin sanaldan bilgi şöleni (sempozyum) ve çalıştay düzenlediğine sevinerek tanık oldu. Bu etkinliğini Bilgelerle Söyleşiler[3] adı altında 15 yediğin (hafta) süren bir dizi canlı yayın ile sürdürdü. Dernek üyelerinden Şeyma Yalçın’ın sunuculuğunda dilbilim üzerine ülkemizden ve yurt dışından dilcileri ağırladı. Son olarak 23. Göktürkçe Öğreneği’ni 07-28 Kasım 2020 aralarında çevrim içi düzenledi ve şimdi de övünçle duyuruyor.

Kapanış törenini Youtube üzerinden izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=i9CYQWGZJgo

Öğreneğe 19/10/2020'den başlayarak başvurular alındı. Bu süre içinde 83 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 33'ü ilk derse girdi, 25'i ise bitirdi. Derslerde özellikle Göktürk döneminde olgunluk bakımından doruğa çıkan Türk damgaları/alfabesi öğretildi. Okuma yazma kurallarına, eski metinlerden örneklere ve Türk sayılarına değinildi. Öğrenek sonunda katılımcıların kazanımları günümüz sözlerini damgalarla yazabilmek, eski Türk sayılarını ve IX. yüzyıl metinlerini çözümleyebilmek oldu. Sınavdan 70 üzeri not alanlara "Bitirme Belgesi" verildi.

Türk Dili Derneği yetkilileri, dilimiz için uğraş göstermekten büyük mutluluk duyduğunu bir kez daha vurgulayarak daha nice öğreneklerde buluşmak dileği ile katılımcıları kutladı.



Dipçe:

[1] www.turkdilidernegi.org.tr/gundemdeki-saglik-sozcuklerinin-turkce-karsiliklari-uzerine/

[2] www.dedekorkut.turkdilidernegi.org.tr/

[3] http://www.youtube.com/turkdilidernegi

Yusuf Tolga ÜNKER