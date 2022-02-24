2022 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI YEMEKLİ ÖDÜL TÖRENİ BİLGİLENDİRİLMESİ                 

Gemlik Haber Gazetesi'nin manevi destekleriyle Yurt içi ve yurt dışında olmak üzere 2022 yılı İlkbahar Altın Kalemler Plaket Ödüllü şiir yarışmamız sonuçlanmış olup, tarih ve saati belirtilen adreste, Görsel /Canlı ve yazılı basının da eşliğinde uygulanacak yemekli ödül töreni rezervasyon için katılıp katılmayacağınızı veya kaç kişi ile katılacağınızı bildirmenizi ve ayrıca yanınızda getireceğiniz kişi ya da kişilerin ( kişi başı) sadece 70.00 TL ödeyecektir
ŞİİR SUNUMU
Her katılan şairler ödülünü alırken yarışmaya göndermiş olduğu şiirlerinide ödül töreninde okuyacak olup hazırlıklı gelmeniz rica olunur
Törene katılıp katılamayacağınızı Komite Başkanı Hasan Azkıran' ı 0 536 316 37 62 numaralı telefondan bildirmeniz gerekmektedir
ÖDÜL TÖRENİ ADRES
Çiftlik Kasap Izgara Salonu
Eşref Dinçer Mahallesi
Dereler Sok.No. 9/A Gemlik
TARİH: 26 MART 2022 CUMARTESİ
SAAT : 13.00 – 18.00
2022 Altın Kalemler
Plaket Ödüllü Şiir Yarışması
Jüri Başkanı
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48