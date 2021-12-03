2021 Yılının Onur Ödülleri Sahiplerini Buluyor

ASLI M. SARI

İZMİR

06 Aralık 2021'de düzenlenecek "Success Awards " "Yılın Onur Ödülleri " ödül töreni Yapımcı Medet Dolaş tarafından Cash Club İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Ana Sponsorlugunu Yasin Yıldırım'in yapacağı gecede;



Mersel Film Yapım Organizasyon şirketi daha önce Yurt ici ve yurt dışında bir çok organizasyon düzenleyerek isminden sıkşa söz ettirdi. ''Yılın Onur Ödülleri'' ödül töreni, bu yıl Türkiye'de ilkini gerçekleştirecek. Ödül törenine birbirinden efsane isimler katılacak.. Törende duayen isimlere, farklı kategorilerde çeşitli ödüller verilecek. "Mersel Film Yapım " şirketi sahibi Medet Dolaş tarafından büyük bir özveriyle düzenlenecek "1. Yılın Onur Ödülleri" Tgrt tv sunucularından Arzu Budak ve Talk show programıyla ve bir çok programın sunuculuğunu üstlenen Aykut Pala sunumuyla yapılacak. Kırmızı halı sunuculuğunda Çagla Sarıoğlu yer alacak. Gece de birbirinden değerli isimlere Onur Ödülleri verilecek.