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2021 Yılının Onur Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Gece de birbirinden değerli isimlere Onur Ödülleri verilecek.

03 Aralık 2021 Cuma 18:17
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2021 Yılının Onur Ödülleri Sahiplerini Buluyor

ASLI M. SARI

İZMİR

 06 Aralık  2021'de düzenlenecek "Success Awards " "Yılın Onur Ödülleri " ödül töreni Yapımcı Medet Dolaş tarafından  Cash Club İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Ana Sponsorlugunu Yasin Yıldırım'in yapacağı gecede;

   


Mersel Film Yapım Organizasyon şirketi daha önce Yurt ici ve yurt dışında bir çok organizasyon düzenleyerek isminden sıkşa söz ettirdi.  ''Yılın Onur Ödülleri'' ödül töreni, bu yıl Türkiye'de ilkini gerçekleştirecek. Ödül törenine birbirinden efsane isimler katılacak.. Törende duayen isimlere, farklı kategorilerde çeşitli ödüller verilecek. "Mersel Film Yapım " şirketi  sahibi Medet Dolaş  tarafından büyük bir özveriyle düzenlenecek "1. Yılın Onur Ödülleri" Tgrt tv sunucularından Arzu Budak ve Talk show programıyla ve bir çok programın sunuculuğunu üstlenen Aykut Pala  sunumuyla yapılacak. Kırmızı halı sunuculuğunda Çagla Sarıoğlu yer alacak. Gece de birbirinden değerli isimlere Onur Ödülleri verilecek.

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