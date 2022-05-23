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“2021 Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü” CRR’de kutlandı

İş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok davetlinin katılımıyla Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 21 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşti. 

23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:33
“2021 Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü” CRR’de kutlandı

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL 

Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Beşpınar Köyünde 15 m2 alan içerisinde faaliyet gösteren ve Avrupa’da “Yılın Müzesi” seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, 2021 Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü’nü kutladı.

İş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok davetlinin katılımıyla Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 21 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşti. 

Kenan Yavuz Gala gecesi konuşmasında, “Ülkemizi; böylesine güçlü bir sanat platformunda temsil etmenin bize verdiği gururu ve heyecanı kelimeler ile ifade etmek mümkün değil. Köyümüze bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığımız amatör bir aile çalışmasının, bu aşamaya gelmesine destek veren başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, kurumlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve dostlarımıza müteşekkiriz” dedi.

Program kokteyl açılımıyla; Burcu Söylev ile Köklere Yolculuk Konseri, Protokol Konuşmaları ve Müze Tanıtım Fil Gösterimi, Ali Canip Olgunlu ile Dedem Korkut’tan Sözler ve akabinde Gülsin Onay Konseri ile son buldu.

Önce Vatan Gazetesi

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