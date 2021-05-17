2021 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLARI JÜRİ BAŞKANI NİHAT İLİKCİOĞLU AÇIKLADI!

Gemlik Haber Gazetesi’nin Manevi Desteği ve Şair Gazeteci Yazar Hasan Azkıran'ın Başkanlığında Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Şairler Arasında Yapılan 2021 Altın Kalemler Şiir Yarışması Jüri Üyelerinin ve Jüri Başkanı Şair Gazeteci Yazar Nihat İlikcioğlu’nun Onaylarıyla Yarışma Sonuçlanmıştır