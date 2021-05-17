2021 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLARI JÜRİ BAŞKANI NİHAT İLİKCİOĞLU AÇIKLADI!

KATILIM NO ŞAİRİN ADI ŞİİR’İN ADI RUMUZU TOPLAM PUANI DERECESİ
40 Gülşen Saldıraner Mustafa Kemali Görüyorum Hafız 300 Birinci
72 Kasapoğlu Baş Rol Samsun 285 İkinci
41/2 Zatınur Canbaz Düşlerin şarkısı yok ki Ressam 280 Üçüncü
20/1 Hamza Dilben Vatan benim Şehit benim Vatansever 257 Mansiyon
34 Beyan Güzel Farkındamısın İstanbul 255 Mansiyon
61 Emel Fettahlıoğlu Düne bak,birde bu güne Vurgun Gönül 248 Mansiyon
56 Nazife Ilıkçı Yine Sığındım Gözyaşlarına Almira Soylu 239 Takdir
44/1 Özali Yılmaz En büyük asker Bizin asker Asker 010 231 Takdir
43/1 Gülay Pelit Sevda Türküsü Umut Işığı 220 Takdir
74 Mazlum Cihangir …Mi Dersin Firuz 215 Takdir
38 Fehim Kuş Bir dahaki sefere Bilseten 206 Takdir
64 Hakan İlhan Münacaat Şevki 119 200 Takdir
30/1 Sebahattin Karakuş Seni Bekliyorum Sürgün Adam 199 Takdir
24/1 Saliha İnan Çanakkale Geçilmez Hiç 191 Takdir
25 Elif Burcu Özkan Kumdan Ölüşlerim Aguile 190 Takdir
21/2 Ergün Sevinç Günbatımı Delikanlı 181 Takdir
16 Çiğdem Köroğlu Kadın Yazar 180 Takdir
10/3 Neriman Keten Keraat Vakti Oruç 176 Takdir
23 Şerife Güzel Kadın Kibelâ 172 Takdir
8/1 Seçkin Esen Bildiğin gibi değil Genç kalem 168 Takdir
2 Coşkun Aslan Yoruldum Anne Ars 19 161 Takdir
31 İ.Necati Günay Sevgi Yağmurları Umut Fakiri Ekmeği 153 Takdir
36 Arıfe Özbaş Canım Oğlum Rahika Kars36 143 Takdir
46/1 Mevlüt Işıldak Ben Çektim Çilemi Karakoçan 132 Takdir
49/1 Serpil Bilgin Mesken Bir Umut 128 Takdir
52 Ali Görmüş Namert Olayım Mor Sümbül 125 Takdir
28/1 Osman Nalbant Alev Kara 109 Takdir
YILIN ŞAİRLERİ
Ömer Sayıl Dünya Cenneti Boz ömer
Günvar Korkmaz Anam Balık
ONAY
JÜRİ BAŞKANI
Şair Gazeteci Yazar
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48
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