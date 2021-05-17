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2021 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLARI JÜRİ BAŞKANI NİHAT İLİKCİOĞLU AÇIKLADI!

Gemlik Haber Gazetesi’nin Manevi Desteği ve Şair Gazeteci Yazar Hasan Azkıran'ın Başkanlığında Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Şairler Arasında Yapılan 2021 Altın Kalemler Şiir Yarışması Jüri Üyelerinin ve Jüri Başkanı Şair Gazeteci Yazar Nihat İlikcioğlu’nun Onaylarıyla Yarışma Sonuçlanmıştır

17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:56
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2021 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLARI JÜRİ BAŞKANI NİHAT İLİKCİOĞLU AÇIKLADI!

KATILIM NO ŞAİRİN ADI ŞİİR’İN ADI RUMUZU TOPLAM PUANI DERECESİ

40 Gülşen Saldıraner Mustafa Kemali Görüyorum Hafız 300 Birinci

72 Kasapoğlu Baş Rol Samsun 285 İkinci

41/2 Zatınur Canbaz Düşlerin şarkısı yok ki Ressam 280 Üçüncü

20/1 Hamza Dilben Vatan benim Şehit benim Vatansever 257 Mansiyon

34 Beyan Güzel Farkındamısın İstanbul 255 Mansiyon

61 Emel Fettahlıoğlu Düne bak,birde bu güne Vurgun Gönül 248 Mansiyon

56 Nazife Ilıkçı Yine Sığındım Gözyaşlarına Almira Soylu 239 Takdir

44/1 Özali Yılmaz En büyük asker Bizin asker Asker 010 231 Takdir

43/1 Gülay Pelit Sevda Türküsü Umut Işığı 220 Takdir

74 Mazlum Cihangir …Mi Dersin Firuz 215 Takdir

38 Fehim Kuş Bir dahaki sefere Bilseten 206 Takdir

64 Hakan İlhan Münacaat Şevki 119 200 Takdir

30/1 Sebahattin Karakuş Seni Bekliyorum Sürgün Adam 199 Takdir

24/1 Saliha İnan Çanakkale Geçilmez Hiç 191 Takdir

25 Elif Burcu Özkan Kumdan Ölüşlerim Aguile 190 Takdir

21/2 Ergün Sevinç Günbatımı Delikanlı 181 Takdir

16 Çiğdem Köroğlu Kadın Yazar 180 Takdir

10/3 Neriman Keten Keraat Vakti Oruç 176 Takdir

23 Şerife Güzel Kadın Kibelâ 172 Takdir

8/1 Seçkin Esen Bildiğin gibi değil Genç kalem 168 Takdir

2 Coşkun Aslan Yoruldum Anne Ars 19 161 Takdir

31 İ.Necati Günay Sevgi Yağmurları Umut Fakiri Ekmeği 153 Takdir

36 Arıfe Özbaş Canım Oğlum Rahika Kars36 143 Takdir

46/1 Mevlüt Işıldak Ben Çektim Çilemi Karakoçan 132 Takdir

49/1 Serpil Bilgin Mesken Bir Umut 128 Takdir

52 Ali Görmüş Namert Olayım Mor Sümbül 125 Takdir

28/1 Osman Nalbant Alev Kara 109 Takdir

YILIN ŞAİRLERİ

Ömer Sayıl Dünya Cenneti Boz ömer

Günvar Korkmaz Anam Balık

ONAY 

JÜRİ BAŞKANI

Şair Gazeteci Yazar

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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