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2021 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI JÜRİ BAŞKANI NİHAT İLİKCİOĞLU’NA ''TEBRİK, TEŞEKKÜR ve TAKDİR PLAKETİ'' TAKDİM EDİLDİ

07 Haziran 2021 Pazartesi 15:30
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2021 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI JÜRİ BAŞKANI NİHAT İLİKCİOĞLU’NA ''TEBRİK, TEŞEKKÜR ve TAKDİR PLAKETİ'' TAKDİM EDİLDİ

Gemlik Haber Gazetesi’nin Manevi Desteği ve Şair Gazeteci Yazar Hasan Azkıran'ın Başkanlığında Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Şairler arasında yapılan 2021 Altın Kalemler Şiir Yarışması Jüri Üyelerinin ve Şair Gazeteci Yazar ve Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu’nun onayı ile torpilsiz, tarafsız ve kimselerin baskısı olamayarak eserlerin seçilmesinde, puanlanmasında ve değerlendirmesinde ‘’ JÜRİ BAŞKANI NİHAT İLİKCİOĞLU ’' na '' TEBRİK, TAKDİR, TEŞEKKÜR ''  plaketi takdim edildi..

Nihat İlikcioğlu
Şair Yazar
Gazeteci Jüri Başkanı
Tel. 0 532 764 44 48
e. mail: [email protected]

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