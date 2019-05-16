2019 İmaj Magazin Sanat Ödül Töreni

HABER: NİHAT İLİKCİOĞLU

İSTANBUL - 2019 İmaj Magazin Sanat Ödül Töreninin sunumunu Özlem Kürt ve Gündüz Şutanrıkulu’nun üstlendiği törene katılımlar ve davetler için geri sayım başladı.

Bu muhteşem ödül gecesine sanatçılarımız, oyuncularımız, şairlerimiz, ozanlarımız, tiyatrocularımız, yönetmenlerimiz, yapımcılarımız, iş adamlarımız, basın mensuplarımız ve tüm sanat severlerimiz davetlidir.

KATILIM İÇİN İLETİŞİM :

Tarih : 01.06.2019 Cumartesi

Yer : Sefaköy Kültür Merkezi /Küçükçekmece

Saat : 19.00

İletişim : 05436964636

Whatsapp : 05436189164

Mail : [email protected]