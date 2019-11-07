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20. İZMİR Kısa Film Festivali başladı

20. İZMİR Kısa Film Festivali, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde (BBKSM) düzenlenen törenle başladı. Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmlerin gösterileceği festivalin galasına Türk sinemasının ünlü isimleri Mustafa Alabora, Selda Alkor, Farah Zeynep Abdullah ve Metin Akdülger katıldı.

20. İZMİR Kısa Film Festivali başladı

20. İZMİR Kısa Film Festivali, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde (BBKSM) düzenlenen törenle başladı. Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmlerin gösterileceği festivalin galasına Türk sinemasının ünlü isimleri Mustafa Alabora, Selda Alkor, Farah Zeynep Abdullah ve Metin Akdülger katıldı.

07 Kasım 2019 Perşembe 11:37
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20. İZMİR Kısa Film Festivali başladı

İZMİR - Buca Belediyesi’nin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, Konak Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi’nin desteğiyle 20’nci yılında perde açan festivalin açılış töreni, BBKSM'de gerçekleştirildi. Törene Türk sinemasının ünlü isimleri Mustafa Alabora, Selda Alkor, Farah Zeynep Abdullah, Metin Akdülger, film yapımcısı Yrd. Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu, dünya sinemasının önemli temsilcilerinden Alman aktör Marc Rissmann, Rumen Aktiris Ana Ularu, Yönetmen Ömür Atay, Sanat Yönetmeni Natali Yeres, Görüntü Yönetmeni Arda Yıldıran, Festival Direktörü Yusuf Saygı, festival jürisi ve festival filmlerinin yönetmenleri katıldı. Ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmler, yönetmen Ömür Atay’ın başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek. Altın Kedi Ödülleri ise 9 Kasım Cumartesi günü yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Özel seçkilerle beraber 300’ün üzerinde filmi 7-8 Kasım'da ücretsiz olarak seyirciyle buluşturacak festivalin galasında, Yeşilçam’ın efsane sanatçıları Ayhan Işık, Belgin Doruk, Kemal Sunal ve Türkan Şoray performans sanatçıları tarafından canlandırıldı. Festivalin açılışı, usta oyuncu Mustafa Alabora’nın başrolünde oynadığı, Gülsün Odabaş’ın yönettiği 'Son Eylül' filminin gösterimiyle gerçekleştirilirken Dolce Band müzik grubu şarkılarıyla keyifli anlar yaşattı. Başkan Bucalı, "Biz göreve gelirken öncelikli hedeflerimiz arasına bu eksikliği kapatmayı koyduk. Kentin hak ettiği ölçüde salonlara bir an önce kavuşabilmesi adına elimizi taşın altına soktuk. İzmir’de sanatın kalbinin atacağı yepyeni bir sanat arenası kurmayı planladık. Ayrıca, kuracağımız Buca Sanat Akademisi ile çocuk ve gençlerimizin resimle, müzikle, tiyatroyla, sinemayla, baleyle birlikte büyümelerine olanak yaratmayı amaçladık" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
20. İZMİR Kısa Film FestivaliBuca Belediyesi Kültür Ve Sanat Merkezi
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