2. İstanbul ArtShow Hilton Kongre ve Sergi Merkezi’nde Açıldı

HABER: ZAMBAK KARABAY

Bu yıl 2. kez gerçekleşen fuar, İstanbul Hilton Kongre ve Sergi Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Son dönemin en çok tartışılan kavramı post – truth’un sanatı nasıl dönüştüreceğinin tartışıldığı İstanbul Art Show‘da birbirinden renkli ve değerli performanslar yer alıyor. Ressamlar Derneği’nin de yer aldığı sergide dernek üyesi Ressam Aynur Yıldırım da sanatseverlere teması ışık tutan eseri ile katılımcı oldu.

Açılış Gecesi Renkli Görüntülere Sahne oldu. Ressam Devrim Erbil‘in İstanbul Art Show için özel olarak tasarladığı, post modernizmin parçalanma, dağılma ve saçılma temalarına dikkat çeken 10 metrekarelik dev tablosu, Erbil‘in canlı performansıyla 50×50 cm. lik 40 eşit parçaya ayrıldı. Mercan Dede‘nin canlı müzik performansı sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Mercan Dede olarak bilinen Arkın Ilıcalı‘nın resimlerinden, heykellerinden, müziklerinden, video artlarından ve enstalasyonlarından fuar için özel olarak hazırladığı post truth odasına ilgi büyüktü.

22 Aralık akşamına kadar sürecek fuarla birlikte, Art Talks / Sanat Sohbetleri de gerçekleşecek.