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2 bin 700 yıllık eserler, 17 yıl sonra müzeye taşındı

13 Ekim 2021 Çarşamba 12:06
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2 bin 700 yıllık eserler, 17 yıl sonra müzeye taşındı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan, tarihi 2 bin 700 yıla dayanan Aigai Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan 8 heykel ve binlerce parça eser, Manisa Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin kapasite yetersizliği nedeniyle Aigai Kazı Deposu'nda tutuldu. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'nce ilçede yapılan Manisa'nın yeni müzesi tamamlandı. Depoda tutulan eserler, 17 yılın ardından yeni müzeye taşındı.

Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan ve tarihi 2 bin 700 yıla dayanan Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağ Köseler Mahallesi yakınındaki Aigai Antik Kenti'nde 2004'ten bu yana kazı çalışmaları sürüyor. Kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan 8 heykel ve binlerce parça eser, Manisa Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin kapasite yetersizliği nedeniyle Aigai Kazı Deposu'nda tutuldu. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü tarafından ilçeye yapılan Manisa'nın yeni müzesi tamamlandı. Depoda tutulan ve aralarında 'Tanrıça Hestia' heykelinin de bulunduğu eserler, 17 yılın ardından yeni müzeye taşındı. Eserlerin gelecek yıl açılacak müzede halkın izlenimine sunulacağı belirtildi. 

'ÇOK ÖNEMLİ HEYKELLER VAR'

Aigai Kazı Heyeti Başkanı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, heykellerin Manisa müzesine değer katacağına inandıklarını belirterek, "Aigai Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 2004 yılında başladı. Kazı çalışmalarının ilk başladığı halk meclisi (Bouleutreion) binasında ilk yıllardan itibaren çok sayıda heykel ile karşılaştık. Bu heykeller Aigai Kazı Deposu'nda korunuyor. Bu heykeller önemli bir onurlandırma heykel grubu. Meclisi yapan aile, öldükten sonra onurlandırılarak, heykelleri meclise dikilmiş. Bunun dışında çok önemli bir heykel var. Evlerin ve kentlerinin koruyucusu 'Tanrıça Hestia' heykeli de var. Bugün itibarıyla Manisa Müzesi'ne taşımaya başladık. Bunca yıldır yeni bir müzenin inşası bekleniyordu. Müzenin inşaatı bitmek üzere, son aşama olarak heykelleri oraya taşıyoruz. Heyecanlıyız. Heykeller ilk defa restore edilerek ayağa kaldırılacak. Bu heykellerin Manisa Müzesi'ne değer katacağına inanıyorum. Böylesine önemli heykel grubu hem bilim dünyasına kazandırılmış olacak hem de insanların beğenisine sunulacak" dedi.

'GÜNÜMÜZE ULAŞAN TEK HESTIA HEYKELİ'

Doç. Dr. Sezgin, "Önümüzdeki yılın ortalarına doğru müzenin açılacağını düşünüyoruz. Toplam 8 heykel var ama binlerce parçası var. Bu heykellerin kaidelerinde isimleri var ve soy ağacı ortaya çıkıyor. Heykellerin ikisinde ayrıca heykeltıraşın imzası var. Bu da çok kıymetli. M.Ö. 2'nci yüzyıldan bahsediyoruz. Bu dönemde Bergamalı heykeltıraşlar gelerek burada çalışmış. Bu heykeltıraş imzaları Bergama'da da yok, sadece Aigai'de var. Onun dışında belki de en özeli tanrıça Hestia heykeli çünkü Hestia, kentin hem birliği hem de düzenini sağlayan koruyucu tanrıçası. Antik dönemde çok az heykeli olan tanrıça. Başka kentlerde de vardır tabi ki ama onlar bronzdan yapıldığı için büyük ihtimal eritilmiş ve günümüze ulaşmamış. Aigai'deki tanrıça Hestia heykeli günümüze ulaşan tek heykel" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
2 Bin 700 Yıllık Eserler17 Yıl Sonra Müzeye Taşındı
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