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'1915 Çanakkale Muharebeleri Osmanlı Üniformaları' sergisi açıldı

03 Kasım 2021 Çarşamba 14:24
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'1915 Çanakkale Muharebeleri Osmanlı Üniformaları' sergisi açıldı

ÇANAKKALE - ÇANAKKALE Destanı Tanıtım Merkezi'nde, '1915 Çanakkale Muharebeleri Osmanlı Üniformaları' sergisi açıldı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde düzenlenen serginin açılış törenine Vali İlhami Aktaş, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran katıldı.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 1'inci Dünya Savaşı sırasında askerin giydiği üniformaların sergilendiğini belirterek, "O dönemde kullanılan paşa, yüzbaşı, binbaşı ve bütün subay üniformaları burada sergileniyor. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bütün o destanı yazan komutanlarımızı, erlerimizi, Mehmetçiğimizi hep hatırlamak ve onların hatıralarını diri tutmak istiyoruz. Çünkü onlar buraya ya şehit ya gazi olmak için geldiler. Canlarını ortaya koydular. Bu toprakların vatan yapılmasında, bu bayrağın semalarda dalgalanmasında ve ezanımızın semaya yükselmesinde üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yaptılar. Bizler de onların torunları olarak, Tarihi Alan Başkanlığı olarak hatıralarını ve bilinirliklerini gelecek Türk evlatlarına aktaracağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından '1915 Çanakkale Muharebeleri Osmanlı Üniformaları' sergisinin açılışı Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve protokol üyelerinin kurdele kesimiyle yapıldı. Daha sonra sergi gezildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
1915 Çanakkale Muharebeleri Osmanlı ÜniformalarıSergi
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