19. ŞEFİK BURSALI RESİM YARIŞMASI TARİHLERİ BELLİ OLDU

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Plastik Sanatlar alanındaki çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlediği 19. Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın başvuru tarihi ve koşulları belli oldu. Başvurular 1-2o Nisan tarihleri arasında e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. Yarışmaya sanatçılar daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş 1 adet eserleriyle başvurabilecekler.

Eserlerinin özgün olduǧunu taahhüt etmiş sayılacak eser sahipleri, çalışmalarında kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta, yeni yaklaşımlar önermekte serbest olacak.​​​​​​​