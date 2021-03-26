18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü...

HABER: ZAMBAK KARABAY

İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu Genel Yönetmeni Sn.Ln.Belma Bozyiğit’in dönem hizmet çalışma programı dahilinde Atatürk ve Cumhuriyet İlkeleri Komitesi ve Oku-Yaz Komitesi Başkanı Sn.Ln.Zerrin Tever’in kulüplerimizle birlikte organize ettiği ortak hizmet etkinliği olarak Sancaktepe İnönü Mahallesi Muhtarlığı’nda ve Erenköy Muhtarlığı’nda “NUTUK” dağıtımı yapılmıştır.

Etkinlikte Konsey Başkan Yardımcılığı’na seçilen Sn.Ln.İsmet Balta ve Genel Yönetmen Yardımcılığı’na seçilen Sn.Ln.Doğan Yeşin’de bulundu.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 106. yıldönümünde coşkuyla kutlandı. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.