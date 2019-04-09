18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali Yarın Bitiyor

AFYON- Bu yıl 18.'si düzenlenen Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, NG Afyon'un desteğiyle 3-10 Nisan tarihleri arasında alanında değerli sanatçıları ve genç yetenekleri müzik tutkunlarıyla buluşturuyor. Sekiz gün boyunca devam eden ve yarın bitecek olan festivalde, dünyaca ünlü sanatçılar, klasik müzik dehaları, edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimleri müzik severlerle bir araya geldi. Çocuk edebiyatının büyük ismi Yalvaç Ural, Yazar Ahmet Örs, Edebiyat Çevirmeni Regaib Minareci, gazeteci yazar Faruk Şuyun gibi edebiyat dünyasının önde gelen isimleri festivalde konuşmacı olarak yer aldı. Afyonkarahisar ve Prag arasındaki sanat birliğinin 14’üncü yılını kutlayan festival, İngiltere, Belgrad ve Fransa’dan pek çok ünlü sanatçıyı konuk olarak ağırladı.

Hüseyin Başkadem’in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, her sene olduğu gibi bu sene de dopdolu bir programla sanat severlerin karşısındaydı.3 Nisan Çarşamba günü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1. Kemanı Jülide Yalçın ve piyanist Elif Önal’la perdeyi açan festival, bir sonraki gün Rusya’da Türk yılı olması nedeniyle Rus piyanist Swetlana Meerman-Müret ile devam etti. Festivalde piyanist Natasha Mitrovic ile birlikte dört el piyano konseri verdi. Geçtiğimiz sene de beğeniyle dinlenen ve “En İyi Çek kemancılarından kabul edilen David, Çekya’dan katılan Danel aile fertlerinden kurulu ‘’Danel Yaylı Çalgılar Dörtlüsü‘’ ile iki konser gerçekleştirdi.

Bu yılın sürprizlerinden biri de, Şef Orhan Şallıel yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın 6 Nisan Cumartesi akşamı NG Afyon’da vereceği, ülkemizin en önemli tanbur sanatçılarından Murat Salim Tokaç’ın özel konseri yapıldı. Bu konser Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Afyon festivalinin ortak destek projesi olarak festivalde yer aldı.

Ülkemizin Türk Klasik Müziği’nin son yıllarında en önemli Klasik Kemençe Sanatçısı Aslı Özel ve Tanbur sanatçısı büyük tanbur Özer Özel’in ve kadife sesli diye tabir edilen ses sanatçısı Doçent Özgül Turgay’ın verecekleri iki ayrı konulu konserler ile devam etmiş olan festivalde, ülkemizin önemli nefesli sazlılar ensamble’ı Anadolu Nefesli Beşlisi’nin de yer alacağı festivalde Türk edebiyatı ve sanatının çok özel isimleri de okul söyleşileri için geldiler. Baksı müzesi kurucusu Ressam Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, yayıncılar birliği başkanlarından yazar Metin Celal, Edebiyat çevirmeni Regaib Minareci, çocuk edebiyatının büyük ismi Yalvaç Ural, Yazar Ahmet Örs, Ney Ustası Ali Yılmaz, fotoğraf sanatcısı Gülhan Kırdı ve fotoğrafın ustalarından Orhan Cem Çetin, gazeteci yazar Faruk Şuyun, ve ünlü besteci Hasan Uçarsu da konuşmalarıyla katıldılar.

Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali kapsamında, şehrin kültür ve sanat yaşamına ışık tutan söyleşiler ve konserlerin dışında festivalde ‘’Güçlü Kadınlar’’ isimli fotoğraflarıyla sanatçı Gülhan Kırdı’da özel bir etkinliğe imza atacak. Sergi bir ay boyunca NG Afyon’da sanat severlere ve konuklara açıktı.

Görkemli Açılış

Kültür turizmine değer katmak misyonuyla NG Afyon’un ev sahipliğinde düzenlenen, Hüseyin Başkadem’in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği, 18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Jülide Yalçın ve piyanist Elif Önal’ın açılış konseriyle başladı. Mozart’ın piyano ve keman sonatından sol majör, Grieg’in piyano ve keman sonatından do minör ve Brahms’ın scherzo eserlerini seslendirdiler. Afyon’un yanı sıra farklı şehirlerden de katılım gösteren sanatseverler, açılış konserine büyük ilgi gördü. Müzik tutkunlarına keyifli dakikalar yaşatan konsere, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da katılım gösterdi. Festivalin açılış gecesinde tiyatro oyuncusu Nejat Birecik, çocuk edebiyatının önemli ismi Yalvaç Ural, yazar Ahmet Örs, edebiyat çevirmeni Regaip Minareci, ressam Hüsamettin Koçan, fotoğrafçı Orhan Cem Çetinve besteci Hasan Uçarsugibi sanat ve edebiyat dünyasının önde gelen isimleri Yalçın ve Önal’ın konserini izleyenler arasındaydı.

Öğrencilerle Buluşma

“Öğrenci Buluşmaları” kapsamında gerçekleşen ünlü isimlerin okul etkinlikleri, TED Koleji’nde başlayıp Afyon’daki diğer okullarda devam etti. Okullarda farklı sınıflarda söyleşilerini gerçekleştiren konuşmacılardan Edebiyat çevirmeni Regaip Minareci, çevirmenlik mesleğine; Türkiye’deki çevirmenlere, uluslararası çevirmenliklere, kitaplara ve yayın evlerine değindi. Gazeteci, köşe yazarı Ahmet Örs, sanat ve yemek konu başlığı adı altında söyleşi verdi. Öğrencilere yemek ahlakı, sofra adabı üzerinde durarak yüz yılların değişen yemek kurallarından söz etti. Metin Celal, Edebiyat ve müzik hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Hüsamettin Koçan resim ve müzik konusuna değinerek resmin sanat açısından önemine ve müzikle ilişkisine değindi. Sanatçı Ali Yılmaz da öğrencilere enstrüman çalarak müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Basına Gezi

Kültür Festivali kapsamında usta isimlerle beraber İstanbul’dan gelen ulusal basın temsilcilerini de ağırlayan NG Afyon, programı takip eden gazetecilere şehir turu gerçekleştirdi. Afyon merkezde bulunan Mevlevihane, Ulu Cami ve Afyon evlerini dolaşan basın mensupları Afyon Karahisar Kalesi’nin önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Frig Vadisi’nde Bisikletle Büyülü Bir Yolculuk

Afyonkarahisar’ın kültürel mirasını tanıtmayı misyon edinen NG Afyon'un desteğiyle, bu yıl 7. kez düzenlenen ‘Frig Vadisi Bisiklet Turu’ 25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Frig Vadisi’nin binlerce yıllık tarihinin keşfedileceği turda, amatör ve profesyonel bisikletçiler ter dökecek.

Bisikletleri üzerinde 3 gün boyunca 180 km'lik bir parkuru tamamlayacak olan bisiklet severler, bölgenin binlerce yıllık tarih ve kültür mirasını keşfedecek. Binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, ekstrem sporların son yıllardaki yeni rotası Afyonkarahisar’da, Frigya’nın izlerinin ve muhteşem kültürünün keşfedileceği bisiklet turu 3 gün sürecek. 3 gün boyunca Afyonkarahisar tarihinin keşfedileceği tur, Frig Vadisi’nin kalbi olan İhsaniye’den başlayacak. 65km’lik ilk günün parkuru Ayazini köyünde son bulacak. Bisiklet tutkunları turun ikinci gününde bölgenin Urumkuş ve Sarıcaova rotasına doğru hareket edecek. Üçüncü gün yine İhsaniye’den başlayacak olan bisikletliler, Arog filminin çekildiği Memeç Kayalıkları ve doğal güzelliğiyle bilinen Emre Gölü’nü ziyaret ettikten sonra başladıkları nokta olan İhsaniye’de turu sonlandıracaklar.

NG Afyon'da Yenilenme Zamanı

Bahara yenilenerek girmenizi sağlayan NG Afyon, wellness uygulamaları, muhteşem Aliva Spa’sı ve şifalı termal suları ile konuklarına benzersiz bir deneyim sunuyor. Afyonkarahisar’ın şifalı sularını, en saf ve sağlıklı haliyle misafirleriyle buluşturan NG Afyon, termal kavramını lüksle harmanlıyor. NG Afyon Aliva Spa’da termal, güzellik bakımlarıyla harmanlanıp, “termal wellness” konseptiyle birleşerek genel iyilik halinin güçlenmesine yardımcı oluyor.

Sağlık ve Güzelliğin Buluşması

NG Afyon’a, aşırı yorgunluk, tükenmişlik, kilo sorunlarıyla gelen misafirlere, zindelik, yenilenme, ruhsal ve fiziksel rahatlık sağlayan deneyimler yaşatırken, diyetisyen eşliğinde kilo verme, romatizmal hastalıklar, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, cilt hastalıkları, sinir sistemi rahatsızlıkları, metabolizma ve hormonal dengesizlikler gibi konularda faydalar sağlıyor. Ayrıca uzman terapistler tarafından uygulanan; yüz ve vücut bakımlarından, Uzak Doğu kökenli masajlara kadar uzanan seçenekler ruhunuza ve bedenize en büyük ödüllerden birini verme imkanı sunuyor.

NG Afyon’un 9.500 metrekarelik Spa merkezi Aliva Spa’da; kadınlara, erkeklere özel ve karma olmak üzere 9’u termal 15 havuz, çocuklu ailelerin rahatı için tasarlanan özel aile odaları, termal jakuziler, Türk hamamı, saunalar, buhar odaları, buz çeşmesi, dinlenme alanları, macera duşları, su kaydırakları, dışa açılabilen sıcak su havuzu gibi alanlar yer alıyor.

Haber: Elif Günay