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17. İSTANBUL BİENALİ SERGİLERİ 2022'YE ERTELENDİ

Bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan 17. İstanbul Bienali sergileri, 17 Eylül - 20 Kasım 2022 tarihlerine ertelendi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:26
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17. İSTANBUL BİENALİ SERGİLERİ 2022'YE ERTELENDİ

HABER: NEDRET HOTUN

Pandemi ve hayatı altüst eden sonuçları, 17. İstanbul Bienali’ni, bienalin küratörlerini ve katılımcılarını etkilemeye devam ediyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), küratörler Ute Meta Bauer, Amar Kanwar, David Teh ile tüm paydaş ve katılımcılarla birlikte, yaşadığımız sağlık krizinin dünyanın dört bir yanında sürdüğünü ve önümüzdeki ayların belirsizliğini koruduğunu göz önünde bulundurarak, sergileri erteleme kararı aldı.

17. İstanbul Bienali kapsamında fiziksel mekânlarda düzenlenecek sergiler ve buluşmalar 2022 Eylül ayında gerçekleştirilecek. 2021 yılı boyunca bienalin küratoryal yaklaşımı çerçevesinde bir dizi proje yürütülmeye devam edecek.

İstanbul Bienali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007-2026 Bienal Sponsoru Koç Holding desteğiyle düzenleniyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 12.05.2021 13:41
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17. İSTANBUL BİENALİ SERGİLERİ 2022YE ERTELENDİ
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