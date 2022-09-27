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17. İSTANBUL BİENALİ PARALEL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA

Japon sanatçı Tomokazu Matsuyama’nın ‘Nirvana Tropicana’sı Galataport İstanbul’da

27 Eylül 2022 Salı 12:37
17. İSTANBUL BİENALİ PARALEL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA

HABER: NEDRET HOTUN

Galataport İstanbul, 17. İstanbul Bienali paralel etkinlikleri kapsamında 16 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında Dirimart Sanat Galerisi temsiliyetindeki Japon sanatçı Tomokazu Matsuyama’nın “Nirvana Tropicana” isimli kamusal eserine ev sahipliği yapacak. Saat Kulesi Meydanı’nda Galataport İstanbul’un ziyaretçileri ile buluşacak olan eser “küresel biz”e dair izlenimler sunuyor.

FARKLI kültürlerin tarih boyunca bir arada yaşadığı Karaköy’de yer alan Galataport İstanbul, bu bölgenin çok kültürlü geçmişini vurgulayan etkinlikler ve kamusal alanda sanata verdiği destekle öne çıkıyor. Yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya başladığı Ekim 2021’den bu yana bu kapsamda pek çok kültür sanat etkinliği düzenleyen Galataport İstanbul, IKSV’nin bu yıl 17. kez düzenlediği İstanbul Bienali paralel etkinlikleri kapsamında Tomokazu Matsuyama’nın “Nirvana Tropicana” eserini, 20 Kasım’a kadar Saat Kulesi Meydanı’nda sanat severlerle buluşturacak.

Matsuyama: “Eserlerimin İstanbul’da sergilenmesinden mutluyum”

Dirimart Sanat Galerisi’nin temsiliyetinde, İstanbul Bienali paralel etkinlikleri kapsamında Galataport İstanbul’da sergilenmek üzere New York’tan getirilen Nirvana Tropicana, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını ve Matsuyama’nın yaşadığı New York şehrini vuran kasırga dönemini anlatıyor. Sanatçı eserinde, hayatın durma noktasına gelmesini ve yaşamı yeniden inşa etmenin zorluğunu vurguluyor. 2020 yılında tamamlanan “Nirvana Tropicana” sanat severlere, içsel dürtüleri de yansıtan bir formda sunuluyor. İki farklı eseriyle 17. İstanbul Bienali’nin paralel etkinliklerinde yer alan Tomokazu Matsuyama, “Galataport İstanbul’da sergilenmeye başlanan Nirvana Tropicana, hayatın kötü sürprizlerini yaşadığımız dönemde ortaya çıktı. Bir tarafta Covid 19 salgını ile mücadele ederken, diğer yanda New York’u vuran kasırga bu eserleri ortaya çıkarmamda ilham kaynağım oldular. Doğanın çöküşe geçtiği, medeniyetin durma noktasına geldiği bu fevkalade üzücü olaylara tepkimi üreterek, eserlerimle ortaya koydum. ‘Nirvana Tropica’ adlı eserimde içsel dürtülerim bana yol gösterdi” dedi.

“Kamusal alandaki kültür sanat etkinliklerine desteğimiz sürecek”

Kamusal alanda kültür sanat etkinliklerine desteklerinin süreceğini vurgulayan Galataport İstanbul Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali, dünyanın farklı coğrafyalarında büyük ölçekli kamusal sanat eserleriyle tanınan Japon sanatçı Tomokazu Matsuyama’nın eserinin Galataport İstanbul’da sergilenmesinden mutluluk duyduklarını belirtti. Bali, “Galataport İstanbul’da tarihi liman sahasının çok kültürlülüğünü vurgulayan, buraya ait tüm değerleri genç nesillere ve yerli ve yabancı misafirlerimize aktarmayı hedefleyen çeşitli etkinlikleri, konserleri ve sergileri misafirlerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. İstanbul Bienali paralel etkinlikleri kapsamında Galataport İstanbul’da sergilenen Japon sanatçı Tomokazu Matsuyama’nın Nirvana Tropicana ile misafirlerimiz, sanatçının ‘küresel biz’ anlatım formunu yakından deneyimleme imkanı bulacaklar. Herkesi, 20 Kasım tarihine kadar bu ilham verici eseri yakından görmeye davet ediyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 27.09.2022 12:43
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17. İSTANBUL BİENALİ PARALEL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDANEDRET HOTUN
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