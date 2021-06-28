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17. İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni 10 ülkeden katılımla gerçekleşti

TÜRK DÜNYASI'NIN BAŞARILI İSİMLERİ İSTANBUL'DA BULUŞTU

28 Haziran 2021 Pazartesi 16:52
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17. İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni 10 ülkeden katılımla gerçekleşti

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL

İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İlişkiler Derneği ile Uluslararası Türksoy'la İpekyolu Dergisi'nin geleneksel ödül töreni Türk Dünyası'ndan seçkin konukları İstanbul'da Intercontinental Hotel'de biraraya getirdi. Son 30 yıldır Türk Dünyası eksenli çalışmalarıyla bilinen gazeteci Dr. Seyfullah Türksoy'un öncülüğünde bu yıl 17'incisi gerçekleşen tören; diplomasi, bürokrasi, iş dünyası, sanat, siyaset, medya ve akademi dünyasının önemli isimlerini buluşturdu. Törende bazı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kutlama mesajı okundu. Neslihan Maltepe'nin sunduğu program Kazakistanlı opera sanatçısı Erlan Jandarbay'ın İtalyanca ve Kazakça seslendirdiği şarkılarla başladı.
 

   

Törende Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişar Agzamhocayev, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Azerbaycan Milletvekili Sabir Rüstemhanlı, Moldova Milletvekili İvanna Köksal, Makedonya Milletvekili Dr. İlyas Beycan, Marmara Grubu Vakfı Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay, Türk Dünyası Çocuk Oyunları ve Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, EkoAvrasya Başkanvekili Kemal Kurnaz ve Ukrayna Cerkası Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Novruzoğlu ''Türk Dünyası Hizmet Ödülü''ne layık görüldü. Dünyaca ünlü sanatçıların organizatörü Ahmet San'ın ''Sanata Hizmet Ödülü'' ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ''Başarı Ödülü'', aldığı törende çeşitli ülkelerde ve Türkiye'de faaliyet gösteren başarılı işadamları da ödül aldı. Bu isimler şunlar: 1- Ramazan Uğural -Turkish Development Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı - Ukranya'da Yılın İşadamı
2- Aybek Osmonov - Kırgızistan İhlas Holding Başkanı ve Milletvekili- Kırgızistan'da Yılın İşadamı
3- Dr. Ali Baklan - Baktat Şirketler Grubu Başkanı - Özbekistan'da Yılın İşadamı
4- Sergey Chornomorets - Turkish Development Genel Müdürü- Yılın Yöneticisi
5- Yavuz Uğurlu - Yeşil Ilgaz Kozmetik Sanayi Başkanı - Yatırım Ödülü
6-Furkan Babayev - Network Marketing Başkanı - Yılın Başarılı Genç İşadamı
7- Kahraman Kara - Umka Otelcilik ve Turizm Başkanı - Turizm Teşvik Ödülü
8- Özgür Alp - DAD Şirketler Grubu Başkanı - Yatırım Teşvik Ödülü
Törende yayın hayatına yeni başlayan Polemik Haber'e ise ''Yılın En İyi Çıkış Yapan Medya Kuruluşu'' ödülü verildi.
    

Çeşitli ülkelerden çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı törende konuşan İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomi Derneği Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden değerli ve başarılı isimleri biraraya getirmenin mutluluğunu yaşadık.

   
30 yılı aşkın bir süredir yapmaya çalıştığımız Türk Dünyası Gönül Elçisi misyonumuza uygun olarak, dostluk, kardeşlik ve işbirliğine katkılarımızı sürdürüyoruz. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapamadığımız törenimizi bu yıl kaldığımız yerden sürdürüyoruz. Ödül alan tüm başarılı isimleri kutluyorum'' dedi.

   


   
 

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Anahtar Kelimeler:
İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül TöreniTürk Dünyası
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