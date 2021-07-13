MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İznik Öğretmen evinde 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı.

Milli iradeye sahip çıkan aziz milletimizin Demokrasi Zaferi ile taçlandırdığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İznik Öğretmen Evinde fotoğraf sergisi düzenlendi.

Etkinliğe İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, Jandarma Komutanı Yzb. Tuncay Doğan, İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş, Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, İlçe Sağlık Müdürü Levent Hekimoğlu, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ümit Özalp, İznik Öğretmen evi Müdürü Mahmut Kocadağ katıldı.





İlçe merkezinde bulunan öğretmen evi binasında ziyarete açılan ve hain darbe girişimi ile milletimizin dünyaya örnek olacak mücadelesini gözler önüne seren karelerin yer aldığı sergi saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında15 Temmuz’a kadar vatandaşların ziyaretine açık kalacak. Ayrıca Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz 2021 Perşembe günü öğle namazı öncesinde Eşrefzade Camii’nde Kur’an-ı Kerim ve Mevlit Programı gerçekleşecek. Aynı gün akşam saat 20.30’da Milli İrade Meydanı’nda (Eski Belediye Önü) programlar devam edecek.