Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1344.18
ALTIN
502.84
DOLAR
8.6140
STERLİN
11.9161
EURO
10.1829
Silivri Belediyesi'nden kiralık gayrimenkuller 
Silivri Belediyesi'nden kiralık gayrimenkuller 
Hazineye ait 378 adet taşınmazın ihalesi yapılacak 
Hazineye ait 378 adet...
Ankara Ulus'ta 200 adet dükkan ihaleyle kiraya verilecek
Ankara Ulus'ta 200 adet...
200 Erkek Öğrenci Alınacak
200 Erkek Öğrenci Alınacak
TENMAK 20 sürekli işçi alıyor 
TENMAK 20 sürekli işçi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı

13 Temmuz 2021 Salı 15:12
6 Okunma
15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İznik Öğretmen evinde 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı.

Milli iradeye sahip çıkan aziz milletimizin Demokrasi Zaferi ile taçlandırdığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İznik Öğretmen Evinde fotoğraf sergisi düzenlendi.

Etkinliğe İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, Jandarma Komutanı Yzb. Tuncay Doğan, İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş,  Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, İlçe Sağlık Müdürü Levent Hekimoğlu, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ümit Özalp, İznik Öğretmen evi Müdürü Mahmut Kocadağ katıldı.


İlçe merkezinde bulunan öğretmen evi binasında ziyarete açılan ve hain darbe girişimi ile milletimizin dünyaya örnek olacak mücadelesini gözler önüne seren karelerin yer aldığı sergi saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında15 Temmuz’a kadar vatandaşların ziyaretine açık kalacak. Ayrıca Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz 2021 Perşembe günü öğle namazı öncesinde Eşrefzade Camii’nde Kur’an-ı Kerim ve Mevlit Programı gerçekleşecek. Aynı gün akşam saat 20.30’da Milli İrade Meydanı’nda (Eski Belediye Önü) programlar devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor
2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor
Türkiye'de gazeteciliğin dünü ve bugünü bu kitapta buluştu
Türkiye'de gazeteciliğin dünü ve bugünü bu kitapta buluştu
Genç piyano sanatçısına festival ödülü
Genç piyano sanatçısına festival ödülü
İSFANBUL Tema Park eğlence severlerle yeniden buluştu
İSFANBUL Tema Park eğlence severlerle yeniden buluştu
“MAGIC BRUSH” Sergisi - La Visione Art Gallery’de 
“MAGIC BRUSH” Sergisi - La Visione Art Gallery’de 
Halk ozanı Ahmet Yurt, yaşamını yitirdi
Halk ozanı Ahmet Yurt, yaşamını yitirdi
Kaçak kazıda bulunan Bizans mozaikleri, Zeugma Müzesi'ne taşındı
Kaçak kazıda bulunan Bizans mozaikleri, Zeugma Müzesi'ne taşındı
Magnesia Antik Kenti'nde hedef 'Zeus Tapınağı'nı gün yüzüne çıkarmak
Magnesia Antik Kenti'nde hedef 'Zeus Tapınağı'nı gün yüzüne çıkarmak
Oyuncu aranıyor
Oyuncu aranıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma