14 TARİHİ ESER YURDA DÖNÜYOR

NEDRET HOTUN

BURSA

ABD’de yaşayan milyarder koleksiyoncu Micheal Steinhardt’ın yasa dışı yollarla elde ettiği 70 milyon dolar değerindeki 180 parça çalıntı sanat eseri içerisinde yer alan Anadolu menşeli 14 sanat eseri 2 yıllık mücadelenin ardından yurda dönüyor. New York’ta yaşayan milyarder işadamı ve antika koleksiyoncusu Michael Steinhardt’ın evine operasyon yapılmış ve 11 ülkeden çalınan 70 milyon dolar değerinde 180 kültür varlığına el konmuşru. Yapılan incelemelerde çalıntı sanat eserlerinin 14’ünün Anadolu menşeli olduğu belirlenmişti. New York Başkonsolosluğu’na teslim edildikten sonra Türkiye’ye gönderilecek eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmesi planlanıyor.