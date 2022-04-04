14. Ethos Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali’nden  Tuncer Cücenoğlu Seçkisi

Hasret Dilek Delier

Türk Tiyatrosunu dünyaya taşıyan ve 2022’de Türkiye dışında 23 oyunu sahnelenen Cücenoğlu’nun Özbekistan, Kırgızistan ve Türkiye’den oyunları sahnelendi. Festivalde “Tuncer Cücenoğlu Seçkisi” adı altında, Özbekistan Semerkand Akademik Müzikal Dram Tiyatrosu “Boyacı”, Kırgızistan Ulusal Akademik Dram Tiyatrosu “Ziyaretçi”, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise “Matruşka” ile Ankara seyircisiyle buluştu.

Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'in de katıldığı “Tuncer Cücenoğlu Seçkisi”nde, ülkelerimiz arasındaki dostluğu geliştirmek için kültür alanında yapılması planlanan ortak projelerden bahsedildi. Festivalde ayrıca, Özbek Ressam Bahrom Safoev’in çizmiş olduğu Tuncer Cücenoğlu portresi Cücenoğlu ailesine hediye edildi.

Oyunlar öncesinde Tuncer Cücenoğlu ile ilgili bir anma tören yapılan festivalde, oyun sonrasında tiyatro ekipleri Ankara izleyicilerinin sorularını yanıtladı.

17-31 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 14.ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nin ortak bir etkinlik olarak katkı sunduğu Kültür Sanat ve Göç Etkinlikleri Merkezi Derneği’nin koordinasyonu ile çeşitli resmî ve sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile gerçekleşti.