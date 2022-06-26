“13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali” 16 Temmuz'da başlıyor

Sanatseverlerin Her Yıl İlgiyle Beklediği “13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali” 16 Temmuz Cumartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek “7 Tenor” konseri ile başlayacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılından bu yana sanatseverlerin beğenisine sunulan “13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali” 16 - 30 Temmuz tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi ve AKM Tiyatro Sahnesi’nde düzenlenecek ve sahneye konacak tüm eserleri İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası icra edecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu fuayesinde gerçekleştirdiği basın toplantısı ile festival hakkında bilgiler verdi.

13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nde Ankara, İstanbul ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin sahneleyeceği dört büyük opera eseri ve bir konser yer alıyor. Festival kapsamında yer alan bütün eserler saat 21.00’de sahnelenecek.

7 TENOR (KONSER)

İstanbul’un 2010 Dünya Kültür Başkenti seçilmesi sonucu projelendirilen ve o yıldan bu yana sanatseverlerin beğenisine sunulan 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nin açılışı 16 Temmuz Cumartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek “7 Tenor” konseri ile yapılacak.

Konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı yedi tenor aynı anda sahnede olacak. Verdi, Puccini, Lehar, Amirov, Bizet gibi dünyaca ünlü bestecilerin sevilen ünlü opera eserlerinden aryaların yanı sıra şarkıların, türkülerin ve napolitenlerin de yer alacağı konserin Orkestra Şefi Zdravko Lazarov.

Tenor solistler Bülent Bezdüz, Erdem Erdoğan, Levent Gündüz, Murat Karahan, Bülent Külekci, Hüseyin Likos ve Aydın Uştuk açık hava konserinde seyirci ile buluşacak.

TOSCA

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği “TOSCA” operası 20 Temmuz Çarşamba akşamı sanatseverlerle buluşacak.

Bestesi Giacomo Puccini’ye, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa’ya ait eser Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk opera sanatçısı ve ülkemizde ilk “Tosca” başrolünü üstlenen opera ve tiyatro sanatçımız Semiha Berksoy’un anısına, kızı, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, rejisör ve eğitimci Prof. Zeliha Berksoy’un prodüksiyonuyla sahneleniyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının ünlü Alman orkestra şefi Raoul Grüneis yönetiminde yer alacağı eserde Romen opera sanatçısı soprano Angela Gheorghiu “Tosca”, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan “Cavaradossi”, Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı bariton Eralp Kıyıcı “Scarpia” rolünde sahnede olacak.

Semiha Berksoy anısına kızı Zeliha Berksoy tarafından sahneye koyulan eserde geçen Sant’Andrea Kilisesi, Roma polis şefinin odası ve Sant’Angelo Kalesi’ne ait dekorlar orijinaline uygun olarak hazırlanarak, dekor, kostüm, ışık, kalabalık kadrosu ve tüm ayrıntılarıyla dönemin bütün unsurları en yakın biçimde sahneye yansıtılıyor.

Görevini kendi kişisel hırs ve çıkarları için kullanmaktan çekinmeyen polis müdürü Scarpia, gerici ve baskıcı rejimin karşıtı, aydınlanmacı ve özgürlükçü ressam Cavaradossi ile sanatı ve aşkı için yaşayan, duygularının esiri opera şarkıcısı Tosca arasında yaşanan olayları konu alan eser 17 Haziran 1800 yılında Roma’da tek bir günde geçer.

Eserin dekor tasarımı Özgür Usta’ya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ ve Aydan Çınar’a, koreografisi Özge Ay’a, ışık tasarımı Yakup Çartık’a, dramaturjisi ise Gülümden Alev Karaman’a ait.

IV. MURAT

Antalya Devlet Opera ve Balesi “IV. Murat” operası ile Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz on bir yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat’ın yaşam öyküsünü sahneye taşıyacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün önemli prodüksiyonlarından olan IV. Murat Operası 23 Temmuz Cumartesi akşamı izleyici ile buluşacak.

“IV. Murat” operasının bestesi 2010 yılında kaybettiğimiz Devlet Sanatçısı, Türk operasının büyük ustası, besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş’e, librettosu Turan Oflazoğlu’na ait. Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrasının şef Hakan Kalkan yönetiminde yer alacağı eserin rejisi Haldun Özerten imzasını taşıyor.

Sultan IV. Murat Han’ın payitahtında 1623-1640 yıllarındaki Osmanlı İmparatorluğu’nu, saray yaşamını ve taht kavgalarını konu alan eserde “Sultan Murat” rolünde Engin Suna yer alıyor.

“Kösem Sultan” rolünde Arzu Yaman, “Sadrazam Topal Recep Paşa” rolünde Umut Tarik Akça ve Antalya DOB sanatçıları sahnede olacak.

Ulusal Türk Operasının seçkin bir örneği olan eserde geleneksel ve tasavvufi müziğin çok sesli icrası eşliğinde Osmanlı Tarihi’nin önemli bir döneminde sarayın gizemli dünyası ve yaşanan çekişmeler sahneye aktarılıyor.

Sultan Murat’ın annesi Kösem Sultan, Şehzade Bayezid, Sultan Murat’ın sadık hizmetkarı Dilfigar ile birçok tarihi şahsiyetin anlatıldığı 3 perdelik eserin dekor tasarımı Özgür Usta’ya, kostüm tasarımı Gazal Erten’e, Işık Tasarımı Mustafa Eskiye ait.

CARMEN

13. Uluslararaı İstanbul Opera Festivali’nde 27 Temmuz Çarşamba akşamı “Carmen” rüzgarı esecek.

Fransız besteci Georges Bizet'in dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen eseri “Carmen”, ünlü İtalyan Rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin prodüksiyonu ve İstanbul DOB başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt’un muhteşem koreografisi ile festival kapsamında izlenebilecek.

Ünlü Romen mezzo-soprano Ramona Zaharia’nın “Carmen” rolü ile sahnede olacağı gecede “Don Jose”yi Efe Kışlalı,” Escamillo”yu ise Murat Güney seslendiriyor.

1830’lu yıllarda, İspanya’nın Sevilla şehrinde tütün fabrikasında işçi olarak çalışan ve güzelliği ile herkesin aklını başından alan çingene kızı Carmen'in hikayesinin anlatıldığı eserin dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu’na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev’e, ışık tasarımı Giovanni Pirandello’ya ait.

SARAYDAN KIZ KAÇIRMA

Bir festival geleneği olarak düzenlendiği ilk günden bu yana sahnelenen Wolfgang Amadeus Mozart'ın “Saraydan Kız Kaçırma “operası 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nin kapanış eseri olacak.

Bestesi Wolfgang Amadeus Mozart’a ait eser, Caner Akın’ın rejisiyle İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Eser klasik haline sadık kalınarak uzun süre dünya gündemini meşgul eden küresel salgına göndermelerin yapıldığı farklı bir reji ile seyirci karşısında olacak.

Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın sanatçılara eşlik edeceği temsilde ünlü balet Tan Sağtürk eserin koreografisine, Olcay Engin Kaymaz dekor ve kostüm tasarımına, Taner Aydın ise ışık tasarımına imza atıyor.

Saray’dan Kız Kaçırma operasında “Belmonte” rolünde Ufuk Toker”, “Osmin” rolünde Umut Tingür, “Konstanze”, rolünde Ceren Aydın, “Blondchen” rolünde Işılay Meriç Karataş, “Pedrillo” rolünde Serkan Bodur, İstanbul Devlet Opera Balesi solistleri eşliğinde sahnede olacaklar.

“Saraydan Kız Kaçırma “operası AKM Tiyatro Sahnesi’nde 30 Temmuz Cumartesi akşamı saat 21.00’de sanatseverlerle buluşacak.