12. Uluslararası Çaydaçıra Film ve Sanat Festivali ödül töreni

ELAZIĞ

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Geceye Elazığ Valisi, Belediye Başkanı ve Sayın Ağın kaymakamı Fatih Cıdıroğlu ve eşi Ayşe hanım, değerli sanatçılar, yarışmacılar, jüri üyeleri, sponsorlar ve basın mensuplarının da katıldığı davet görkemli geçti.

Bizi hiç yalnız bırakmayan Ağın kaymakamı Fatih Cıdıroğlu

Festival kapsamında beş gün boyunca kültürel ve sosyal faaliyetler, tanıtım ve ağırlama için tüm yetkililere ve sevgi gösterisinde bulunan Elazığ halkına kalpten teşekkür ve sevgilerimizi iletiyoruz.

Önce Vatan Gazetesinin de medya sponsoru olarak katıldığı festivalde Haber Müdürümüz Funda Akosman Erman da plaketini aldı.

Ağın kaymakamı Fatih Cıdıroğlu’nun eşi Ayşe hanım ile

Funda Akosman Erman, Ayşegül Bedir Akosman, Kıvanç Terzioğlu, İbrahim Muratoğlu

Gecenin sonunda ödül alanlar ise şöyle;

1- EN İYİ FİLM: LOCMAN VE SUÇ UNSURU

2- EN İYİ YÖNETMEN: SUÇ UNSURU SÜLEYMAN ARDA EMİNÇE

3- EN İYİ ERKEK OYUNCU: SUÇ UNSURU FİLMİ BÜLENT ÇOLAK

4- EN İYİ KADIN OYUNCU: AYDEDE FİLMİ EZGİ MOLA

5- EN İYİ SENARYO: LOCMAN VE BABAMIN KEMİKLERİ

6- EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: BEYAZ HÜZÜN FİLMİ

7- EN İYİ MÜZİK ÖDÜLÜ: BEYAZ HÜZÜN FİLMİ

JÜRİ ÜYELERİ;

UZUN METRAJ JÜRİSİNDE

EZEL AKAY - BAŞKAN

DİDEM TASLAN

KAMİL ÇEVİKALP

HAKAN SOLAKER

BEDİR ACAR

KADİR DOĞULU

yer aldı.

KISA METRAJ JÜRİSİNDE

Harika UYGUR başkan olarak yer alırken SAYIM ÇINAR ve Elazığ Fırat Üniversitesi’nden akademisyenlerden oluştu.