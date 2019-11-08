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110 KİŞİLİK DEV KADRO / İLK GÖSTERİMİ YAPILDI

BÜYÜK USTA MÜJDAT GEZEN’İN BİR YIL ÇALIŞARAK HAZIRLADIĞI PERA MÜZİKALİ MUHTEŞEM BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ 

110 KİŞİLİK DEV KADRO / İLK GÖSTERİMİ YAPILDI

BÜYÜK USTA MÜJDAT GEZEN’İN BİR YIL ÇALIŞARAK HAZIRLADIĞI PERA MÜZİKALİ MUHTEŞEM BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ 

08 Kasım 2019 Cuma 11:30
16 Okunma
110 KİŞİLİK DEV KADRO / İLK GÖSTERİMİ YAPILDI

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı yeni oyunu “Pera Müzikali”oyunu büyük katılımla TİM Show Center’da gerçekleşti.

Barış Dinçel imzalı dekorla yapılan oyunda başroldeki Müzdat Gezen’in yanı sıra Cüneyt Arkın, Gönül Yazar, Kayhan Yıldızoğlu, Melike Demirağ, Melihat Gülses, Sevcan Orhan, Barış Taşkın Yaşar Ayvacı gibi isimlerin yer aldığı “Pera Müzikali”nin 110 kişilik geniş kadrosu ile tüm tiyatro severleri büyüledi. Önce Vatan Gazetesi haber müdürü  'Papatyalı Sayfalar' mimarı Funda Akosman Erman ve bir çok seçkin katılımcının katıldığı oyunda nefeslerimizi tutarak oyunu izledik. Müjdat Gezen olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Enfesti, hekes ayakta alkışladı.

  


Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BÜYÜK USTA MÜJDAT GEZENPera MüzikaliFunda Akosman Erman
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