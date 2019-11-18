11. Uluslararası Kısa Film Yarışması Toplantısı

HABER: ZAMBAK KARABAY



Yapılan konuşmada; “Uluslararası Lions Kulüpleri 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu, “Lions Uluslararası Kısa Film Yarışmalarının” bu yıl 11.sini organize etmekte ve bu vesile ile ülkemizin tanıtımına katkı sağlamayı hedeflemektedir” beyanı verildi.

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Festivalin ve Yarışmaların amacına dair konuşmada, hızla gelişmekte olan sinema sektörüne genç yeteneklerin katılmasını sağlamak, yaratıcı fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak ve oluşan eserlerin Uluslararası platformlarda sergilemelerine fırsat yaratmak olduğu belirtildi. Ayrıca; Kısa Film Yarışmamız, 7 senedir bir Festival etkinliği şeklinde yürütülmektedir. “Lions Uluslararası Kısa Film Festivali ve Yarışması” çerçevesinde anlaşma yapmış olduğumuz sinemalarda yarışmacılarımız eserlerini izleyici kitlesiyle buluşturma imkanını da elde etmiş olacaklardır denildi.

Toplantıda; Çiftehavuzlar Lions Kulübü Başkanı Sayın Ln. Serhat Parlakulaş’ın liderliğinde kulüp üyelerinin de destekleriyle çeşitli hizmetlerde bulunulan bu dönemin kulüp için esas ana hizmeti Uluslararası Kısa Film’e yapılacak desteğin önemi vurgulandı. Dahası; oyuncu, yönetmen değerli Sayın Onur Saylak ve birbirinden çok değerli yönetmen kadrosundan oluşan ana jürinin belirleyici güzel sanatların sinema ve iletişim fakültelerinde eğitim gören öğrencilere ya da gönlünü sinemaya vermiş herkes için bu yarışmaya katılabilmelerini ve kendilerini keşfetmelerini sağlayabilecek bir fırsatı yaşatabilmek olduğu da belirtildi...

Konuşmanın akabinde kısa filmlerleriniz bekleniyor. Sizde bu yarışmada kendinizi deneyebilirsiniz mesajı verilerek lütfen linke başvurun bilgisi aktarıldı... www.lionskisafilm.org