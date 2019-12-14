11. Uluslararası Kısa Film Festivali “Basın Lansmanı”

ZAMBAK KARABAY

Dönem Genel Yönetmeni Sayın Lion Ahmet Ruhi Gönüllü, Uluslararası Kısa Film Koordinatörü Zerrin Tever, Komite Başkanları Sayın Lion Hadiye Malaz ve Sayın Lion Latife Güler ana jüri ekibini, ön eleme jürisini ve basın elemanlarını kokteyl eşliğinde ağırladılar.

Üniversite öğrencisi genç yönetmen adaylarının ve sinemaya gönül verenlerin mesleki gelişmelerine katkı sağlamak, kısa film projelerini ulusal arenadan uluslararası arenaya taşımak, milletlerarası ilişkilerin gelişmesine ve yaratıcı eserlerin seyirciyle buluşmasına zemin hazırlamak olduğunu misyon olarak kabul eden Lionlar bu hizmette yol almanın onur ve gururunu yaşıyorlar.

Ana jüri ekibinde oyuncu - yönetmen Sayın Onur Saylak, Yönetmen Sayın Mahmut Fazıl Coşkun, Senarist Sayın Burak Göral, Yardımcı Yönetmen Sayın Duygu Demirel, Yönetmen/Akademisyen Sayın Prof. Simten Gündeş, 118 – Y Yönetmen 1. Yardımcısı Sayın Lion Belma Bozyiğit, Yönetmen Sayın Zeynep Dadak ve Yönetmen Sayın Gürcan Keltek bulunmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürüyen bir sivil toplum kuruluşu olarak bizlere düşen en önemli görevlerden biri de, biz Lionların sanatı ve sanatçıyı desteklemeleridir.