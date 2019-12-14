Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110477
ALTIN
275.763
DOLAR
5.8011
STERLİN
7.7509
EURO
6.4759
“BAY Z.” GALASI GERÇEKLEŞTİ
Son Dakika
Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede
“Don Quichotte” (Don Kişot) Operası, bu sezonda sahnede
Son Dakika
Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde
Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika
Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı
Sivas'ta, Fenerbahçe heyecanı
Sivas'ta, Fenerbahçe heyecanı
Ahmet Ağaoğlu: Kural sezon ortasında değişemez
Ahmet Ağaoğlu: Kural sezon ortasında...
İş fırsatları için hemen tıkla!

11. Uluslararası Kısa Film Festivali “Basın Lansmanı”

118 – Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu 11. Uluslararası Kısa Film Festivali “Basın Lansmanı” 6 Aralık 2019 Cuma günü Merkez Kilercibaşı Köşkü’nde gerçekleştirildi. 

11. Uluslararası Kısa Film Festivali “Basın Lansmanı”

118 – Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu 11. Uluslararası Kısa Film Festivali “Basın Lansmanı” 6 Aralık 2019 Cuma günü Merkez Kilercibaşı Köşkü’nde gerçekleştirildi. 

14 Aralık 2019 Cumartesi 18:12
12 Okunma
11. Uluslararası Kısa Film Festivali “Basın Lansmanı”

ZAMBAK KARABAY

Dönem Genel Yönetmeni Sayın Lion Ahmet Ruhi Gönüllü, Uluslararası Kısa Film Koordinatörü Zerrin Tever, Komite Başkanları Sayın Lion Hadiye Malaz ve Sayın Lion Latife Güler ana jüri ekibini, ön eleme jürisini ve basın elemanlarını kokteyl eşliğinde ağırladılar. 

Üniversite öğrencisi genç yönetmen adaylarının ve sinemaya gönül verenlerin mesleki gelişmelerine katkı sağlamak, kısa film projelerini ulusal arenadan uluslararası arenaya taşımak, milletlerarası ilişkilerin gelişmesine ve yaratıcı eserlerin seyirciyle buluşmasına zemin hazırlamak olduğunu misyon olarak kabul eden Lionlar bu hizmette yol almanın onur ve gururunu yaşıyorlar. 

Ana jüri ekibinde oyuncu - yönetmen Sayın Onur Saylak, Yönetmen Sayın Mahmut Fazıl Coşkun, Senarist Sayın Burak Göral, Yardımcı Yönetmen Sayın Duygu Demirel, Yönetmen/Akademisyen Sayın Prof. Simten Gündeş, 118 – Y Yönetmen 1. Yardımcısı Sayın Lion Belma Bozyiğit, Yönetmen Sayın Zeynep Dadak ve Yönetmen Sayın Gürcan Keltek bulunmaktadır. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürüyen bir sivil toplum kuruluşu olarak bizlere düşen en önemli görevlerden biri de, biz Lionların sanatı ve sanatçıyı desteklemeleridir. 

 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
11. Uluslararası Kısa Film Festivali“Basın Lansmanı”Zambak Karabayönce Vatanİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“BAY Z.” GALASI GERÇEKLEŞTİ
“BAY Z.” GALASI GERÇEKLEŞTİ
“Don Quichotte” (Don Kişot) Operası, bu sezonda sahnede
“Don Quichotte” (Don Kişot) Operası, bu sezonda sahnede
Lions Quest Sosyal Duygusal Öğrenme (SDÖ) Eğitimi Tanıtım Toplantısı
Lions Quest Sosyal Duygusal Öğrenme (SDÖ) Eğitimi Tanıtım Toplantısı
Galatasaraylıların anlamlı buluşması
Galatasaraylıların anlamlı buluşması
İstanbul'un simgeleri 25 ressamın fırçasından tuvallere aktarıldı
İstanbul'un simgeleri 25 ressamın fırçasından tuvallere aktarıldı
Aman Reis Duymasın Filminin Galası Yapıldı
Aman Reis Duymasın Filminin Galası Yapıldı
Acid Arab, Ankaralı müzikseverlerle buluşacak
Acid Arab, Ankaralı müzikseverlerle buluşacak
1500 yıllık hastane yazıtı heyecan yarattı
1500 yıllık hastane yazıtı heyecan yarattı
ORHAN KORKMAZ'IN '' YARINA SIKILAN KURŞUN '' KİTABI ÇIKTI!
ORHAN KORKMAZ'IN '' YARINA SIKILAN KURŞUN '' KİTABI ÇIKTI!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans