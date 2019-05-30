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100 bin kitabı bedava dağıttıracak

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

100 bin kitabı bedava dağıttıracak

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

30 Mayıs 2019 Perşembe 11:28
32 Okunma
100 bin kitabı bedava dağıttıracak

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Prof. Dr. Bayram Altan’ın iki kitabı, adının gizli kalmasını isteyen Katarlı bir iş adamı tarafından Arapça’ya tercüme ettirilerek 100.000 adet basılıp islam ülkelerinde ücretsiz dağıtılacak.  

İslam Ülkeleri Akademisyenler Birliği Başkanı ve Başbakan eski danışmanlarından Prof. Dr. Bayram Altan’ın Türkçe olarak 4 baskısı gerçekleşen Gizli Dünya Devleti ve Sonsuz Mutluluk 120 altın kural adlı kitapları Arapçaya çevriliyor. Katarlı bir iş adamının Türkiye’ye yaptığı bir gezi sırasında Altan tarafından hediye edilen kitapları okuduktan sonra onları arapçaya tercüme ettirip 100.000 ad bastırarak bir çok müslüman ülkede ücretsiz dağıtma kararı aldığı öğrenildi. Bu amaçla Prof. Dr Bayram Altan’ı Katar’a davet eden iş adamı yemekli bir toplantıda kararını ailesinin ve dostlarının huzurunda Altan’a bildirdi. Bu karardan oldukça mutlu olan Altan Katarlı iş adamına teşekkür ederek, ‘’Her zaman gönüllerde that kuracaksınız, bu kitaplar okunduğu müdetçe hayır duaları ile anılacağınıza inanıyorum” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Bayram AltanGizli Dünya DevletiSonsuz Mutluluk
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