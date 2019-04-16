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10 yaşındaki piyano dehası: Yahya Azimoğlu

Eyyubhan Kurtcu’nun haberi için tıklayınız...

10 yaşındaki piyano dehası: Yahya Azimoğlu

Eyyubhan Kurtcu’nun haberi için tıklayınız...

16 Nisan 2019 Salı 18:38
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10 yaşındaki piyano dehası: Yahya Azimoğlu

HABER: EYYUBHAN KURTCU

10 yaşındaki piyano dehası Yahya Azimoğlu,  2 büyük ödülünü Adana ve Mersinde aldı.

Dünya’nın önemli şehirlerinde piyano yarışmalarına katılan 10 yaşındaki Yahya Azimoğlu,  Adana Çukurova Üniversitesinin 1. Sini düzenlediği Uluslararası RHAPSODY piyano festivalinde Jüri özel Ödülüne sahip oldu. Yahya  Azimoğlu'nun ödülünü Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit verdi. Ödül törenin ardından Dünyaca ünlü piyano sanatçıları Güher Süher Pekinel, kardeşlerde festivalde konser verdi.

Ayrıca Yahya Azimoğlu, Bu yıl 18. Düzenlenen Uluslar arası Mersin Müzik festivalinde Nevit Kodallı Genç yetenekler ödülüne de layık görüldü.   Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuar piyano bölümünde eğitim gören Yahya Azimoğlu, 19 Nisan 2019 Tarihleri arasında Eskişehir Belediyesi Senfoni Orkestrasında solist olarak, piyano çalacak. Genç piyano dehası Yahya Azimoğlu,  Gürcistan Ülkesinde Türkiyeyi temsil ederek ödülle dönmüştü.

YAHYA AZİMOĞLU’NUN ÖZ GEÇMİŞİ

Yahya Azimoğlu, 16 Haziran 2008’de, Mersin’de doğdu. Vali Şenol Engin İlkokulu 4. Sınıfı bitirmiştir, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümünde 3 sene yarı zamanlı okumuştur, bu yıl tam zamanlı olarak 5. sınıf öğrencisi olmaya hak kazanmıştır. Piyano Öğretmeni Marina Jincharadze’ dir.

1. Bursa Uluslararası Piyano Yarışmasında, Aralık 2016, 3. oldu. Dünyaca ünlü piyanistler olan Tamara Astcha, 23 Aralık 2016  ve Valerian Shiukashvili ile master class çalışmaları yaptı. 20 Nisan 2017 Tarihin’de Zeynep Üçbaşaran ve Sergio Gallo ile workshop çalışması yapmıştır, Ayrıca Emre Elivar ile master class çalışması yapmıştır.

20-27 Ocak 2017 tarihleri arasında Gürcistan Tiflis’te yapılan 2. Mozart Uluslararası Piyano Yarışmasında diploma aldı. Bu yarışmadan aldığı başarıdan dolayı Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından teşekkür belgesi verildi.

Mayıs 2017 tarihinde Antalya Side’de yapılan Gürcistan'ın düzenlediği Uluslararası Piyano Yarışmasında birinci olmuştur.  Yarışmada aldığı birincilikten dolayı Gürcistan Borjomı’de 5-11 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan müzik festivaline davetli olarak katılmıştır. 21.12.2017 Tarihinde Mersin Ticaret Ve Sanayi Odasının 132. Kuruluş yıl dönüm’de konser vermiş ve kendisine plaket verilmiştir. 09.04.2018, Caspi Art Uluslararası Müzik Yarışmasında 1. Olmuştur. Temur Akhobadze 1.  Uluslararası Genç Piyanistler Piyano Yarışmasında 3. olmuştur. Ayrıca aynı yarışmada jüri özel ödülünü almıştır. 01-03 Nisan 2019 tarihleri arasında  AdanaÇukurova Üniversitesinde yapılan Rhapsody 1. Uluslararası piyano yarışmasında jüri özel ödülünü almıştır. Yahya Azimoğlu,  Bu yıl 18. Yapılan Uluslar arası  Müzik festivalinde  Nevit Kodallı  Genç yetenekler özel ödülüne sahip olmuştur.  Piyano sanatçısı Yahya Azimoğlu, 19 Nisan 2019 tarihinde Eskişehir  Belediyesi Senfoni Orkestrasında  Solist olarak, piyano çalacak.

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Anahtar Kelimeler:
Piyano DehasıYahya Azimoğlu
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