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1. Meksika ve Türkiye Dostluk Sergisi

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08 Eylül 2021 Çarşamba 16:39
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1. Meksika ve Türkiye Dostluk Sergisi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Türkiye  Puzzle Derneği tarafından organize edilen 1. Türkiye ve Meksika Dostluk Sergisi Derneğin Karaköy Perşembe pazarında bulunan merkezinde gerçekleştirildi. Pandemi kuralları çerçevesinde kalabalık bir misafir grubun katıldığı sergiye 19 Meksikalı ve 3 Türk sanatçı eserleri ile katıldılar.

Başarılı ressamlarımızdan Şule Ağayar, Afet Yayla ve Funda Alkan Cumbul’un da katıldığı açılış seronomisinde,  Meksika’dan sergi için ve puzzle derneği için İstanbul’a gelen 2 hanım ressam sempatik tavırları ve enerjik halleri ile herkesin ilgisini üzerlerine çekmeyi başardılar.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
1. Meksika Ve Türkiye Dostluk Sergisişule AğayarAfet YaylFunda Alkan CumbulMeksikalı Ressamlar
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