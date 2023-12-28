Spiker ve Sunucu ve Haber Muhabiri Ateş Çatıkkaş

5 Nisan 2001'de Ankara'da doğdu. İlkokuldan beri sözel derslere ilgisi vardı. Ortaokulda şiir ve kompozisyon alanında Ankara'da ödül aldı. Sözel derslere olan ilgisi ve yeteneğinden dolayı hocaları hep sosyal bilimler alanında bir bölümde okuması gerektiğini söyledi. Küçüklüğünden beri oyuncak mikrofonlar ile sürekli gördüğü şeyleri anlatırdı. Fenerbahçe TV de spor spikeri olmak hayaliydi. Üniversite'de İletişim Fakültesi tercih ederek hayallerine yaklaştı. Gazetecilik tutkusu okul hayatında tanıştığı gazeteci bir hocası ile şekillendi. Genç Medyacılar Derneğin de aktif olarak görev alıp öğrendiği teorik bilgileri geliştirdi. Daha sonrasında Başkent İletişim Akademisi'nden diksiyon ve spikerlik eğitimi alarak spikerlik sertifikası almaya hak kazandı. Stajyer olarak başladığı Elips Tv'de 2. haftasında tutkusu olan futbol ile ilgili bir spor programı sundu. Yaklaşık 9 hafta süren bu programda alanında uzman kişileri ağırlayarak röportajlar yaptı. 3 aylık stajyerlik döneminden sonra 9. ayına girmek üzere olduğu Elips Tv'de sahada aktif olarak muhabirlik yapmaktadır. Aynı zamanda muhabirlik hayatına savaş muhabiri olarak devam etmek istediği için bu alanda kendini geliştirmeye devam etmektedir. Savaş muhabirliği için dövüş ve çeşitli eğitimler almaktadır. İleri de kendini alanında uzman başarılı ve savaş alanındaki kadınların, çocukların sesi olacak bir savaş muhabiri olarak görmek istemektedir. Spor spikerliği ile başlayan tutkusu sahada zor durumda olan insanların sesi olmak yönünde evrildi. Ateş Çatıkkaş’a göre Gazeteci her alanda kendini geliştirmeli. Spor, ekonomi, siyaset veya savaş çünkü hepsi hayatımızın iyi ya da kötü bir parçası. Yine Çatıkkaş’a göre Bir gazeteci hiçbir zaman tam anlamıyla oldum dememeli. Bu nedenle her alanda kendini geliştirmeye devam ederek başarılı bir savaş muhabiri olacağına inanmaktadır. Ateş Çatıkkaş bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü tarzı , özgün haberleri , gazeteci yönü , güçlü iletişimi , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Ateş Çatıkkaş tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Altın Lale Vakfı Başkanı Bülent TÜRKER

Bülent Türker, Kırklareli’nin Vize İlçesi’nde doğdu. İlk ve ortaokulu Vize’de, liseyi Edirne Ticaret Lisesi’nde bitirdi. A. İ. T. Akademisi İşletme-Muhasebe ve Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümleri’nden iyi dereceyle mezun oldu. “İnsanlara ve Gönüllü Kuruluşlara Yardım Vakfı” tarafından 1993 yılında Türkiye’nin en başarılı genci ödülüne lâyık görüldü. Yıllardır özürlülere yaptığı yardımlardan dolayı Türkiye’den ve diğer pek çok ülkeden, yüz ellinin üzerinde takdirname, plaket ve onur belgeleri, altın madalyalar ile ödüllendirildi. Eski milli sporculardan olan Bülent Türker’in adı, doğduğu ilçe olan Vize’de, 1990 yılında, bir caddeye verildi (Bülent Türker Caddesi). 1994-1999 ve 2002 yıllarında “Mehmetçik Vakfı” tarafından altın madalya ile ödüllendirildi. On yıldır gazilerimize büyük yardımlar yapıyor. 1993’te Trabzon, 1994’te Salihli, 1999’da Erzurum illeri tarafından Fahri Hemşehrilikle ödüllendirildi. “Deniz Yıldızları Çalışma Grubu” ile birlikte deprem bölgesi Derince-İzmit’te yaptırdığı M. E. B. Bülent Türker Anaokulu’nu bölgenin, depremden zarar gören çocuklarının, hizmetine sundu. Dört yıldan bu yana bu okulun sponsorluğunu yapmakta ve on bir öğrenciyi okutmaktadır. Fotoğrafla amatörce uğraşan Bülent Türker, bugüne kadar gezdiği kırk ülkede çektiği binlerce fotoğraftan yaptığı seçkilerle birçok ülkede yirmi dolayında sergi düzenledi ve bu fotoğraflarıyla altı ödül aldı. Belki de Türkiye’nin en büyük Atatürk Fotoğrafları Koleksiyonuna sahip olan Bülent Türker’in Yol “Kılavuzu, Seyahat Rehberi”, “Karadeniz Fıkraları” adlı kitapları yayımlandı. “Bitmeyen Sevda” yazarın dördüncü kitabıdır. Şu anda DHB Bank bünyesinde müdürlük görevini sürdürüyor. Bülent Türker, Nisan 2001’de Rotterdam’da düzenlenen bir törenle Hollanda Kraliyet Şövalyelik unvanını alan ilk Türk’tür. Dostluğa ve doğru ilişkilere çok önem veren Türker, Hollanda’da ve Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkede de tanınmaktadır. Zarfın üzerinde yalnızca “Bülent Türker, Rotterdam” yazan birçok mektup alıcısının eline ulaşabilmektedir! Altın Lale Vakfı Başkanıdır. Atatürk Müzesi çalışması ile son dönemde ses getirmiştir. Bülent Türker son olarak 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi sonrası Bölgede depremden etkilenen illere bizzat giderek Hatay , Kahramanmaraş , Adıyaman , Malatya ve Gaziantep’te özellikle çocuklara yardım etmiştir. Tek seferle yetinmeyip halen bu yardımlarını sürdürmektedir. Bülent Türker çok yönlü birikimi , dayanışmacı yönü , kendine özgü yazı dili , özgün eserleri , vizyonu , güçlü iletişimi , sosyal sorumluluk projelerindeki aktifliği gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , karizması ve girişimciliği ile dikkat çekmektedir. Bülent Türker tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Spiker , Sunucu ve Oyuncu Dilay Ercan

Dilay Ercan 10 Haziran 1993 İstanbul Kadıköy doğumludur. 2018 yılında Beykent Üniversitesi (4 yıllık) İşletme Bölümü’nü birincilikle bitirip mezun oldu. Daha sonra oyunculuk ajansında ve özel firmalarda yönetici asistanı ve asistan olarak görev aldı. Spikerlik, sunuculuk, habercilik ve medya gibi konulara yıllardan beri çok meraklıdır. Bu konu da her fırsatta kendini geliştirebilmek için çeşitli kurslar, eğitimler almaya çalışıp kendini yetiştirmeye çalışmaktadır. Ajans'ta dizi, reklam oyuncusu ve fotomodel olarak kayıtlıdır. Çeşitli dizilerde kısa diyaloglu sahnelerde görev aldı. Reklamlar da ise figüran oyuncu olarak yer aldı. Bugüne kadar rol aldığı diyaloglu sahnelerinin olduğu diziler; Yasak Elma FOX, Kendi Düşen Ağlamaz TRT1, Küçük Bir Gün Işığı ATV, Alsancak TRT 1, Bir Peri Masalı FOX şeklindedir. Pierre Cardin, Migros, Fifa Dünya Kupası reklamlarında ise figüran oyuncu olarak yer aldı. En son olarak Medya Koçu Hakan Öztürk'ten 2 ay süresince 120 saatlik Bireysel Diksiyon ve İletişim eğitimi alarak; habercilik, haber spikerliği, spikerlik ve sunuculuk konuları üzerine eğitimler almıştır. Ayrıca Arel Üniversite'si tarafından e-devlet onaylı ‘’Spikerlik-Haber Spikerliği ve Sunuculuk’’ sertifikası mevcuttur. Dilay Ercan bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi kendine özgü sunum tarzı , özgün oyunculuğu , ekran önü tecrübesi , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Dilay Ercan gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

YAZAR MÜZİSYEN KOZMİK ENERJİ EĞİTMENİ VE EĞİTİM DANIŞMANI DİLEK HEDİYE KARAYILAN DİNÇ

Bebekleri ve Çocukları müzikle besleyip büyüten müzisyen, yazar ve Kozmik enerji uzmanı, uzun zamandır üzerinde çalıştığı, eğitici çocuk şarkıları albümü ‘Hediye Çocuk Şarkıları’ DMC Music Company tarafından ağustos ayında tüm dijital platformlarda yayımlanmaya başladı. Şimdi de albümün; Hediye Çocuk Şarkıları ve Masalları kitabı kitapçılarda yerini aldı.

10 Nisan 1984’de Gaziantep’te doğan Dilek Hediye Karayılan Dinç, geniş bir sosyal çevrede, çok renkli bir çocukluk geçirdi. Müziğe olan aşkı o yıllarda gelişti ve tutkuyla bağlanacağı enstrümanları ve öğrencisi olan çocuklarla birçok ilke imza attı.

Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümünü bitirir bitirmez, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri bölümünde Pedagojik Formasyonu Tezsiz Yüksek Lisansını yaptı. Öğrenmeden öğretemeyeceğinin, yeni şeyler kazanamayacağının ve diğerlerine dokunmak için hissetmesi gerektiğini o yıllar farkına vardı.

2004 yılında öğretme aşkıyla yanıp tutuşurken, çok sevdiği bir öğretmeni, ‘Kolejlerde kulüp öğretmeni olur musun?’ diye bir teklifte bulununca hemen kabul etti. Bu arada özel derslere de başladı. O yıllarda, Orff Schulwerk Elementer Müzik eğitimleri almaya başladı. Uzun yıllar boyunca uluslararası ve ülke çapındaki eğitimlere, workshoplara katıldı. Buradan aldığı eğitimleri meslek hayatını icra ederken çokça kullandı.

2014 yılında İstanbul Tarabya İstek Vakfı Kemal Atatürk Okulları’nda müzik öğretmeni olarak göreve başladı.

İstek Vakfı’nda görev yaparken, PYP (IB Primery Years Programe / İlk Yıllar Programı: 3-12 yaş grubu öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan gelişmesini amaçlayan program) sistemiyle öğrencilerine eğitimler verdi.

Özellikle bebeklerle çalışmak çok hoşuna gitti. Öğreteceği o kadar çok şey vardı ki, bir o kadar da öğreneceği. 19 yıl boyunca birçok çocuğa sevgiyle, müzikle, danslarıyla dokundu.

Müziğin iyileştirici gücüne inanan Dilek Hediye Karayılan Dinç, “Yaşadığımız her türlü duyguya, duyduğumuz bir müzik sayesinde ulaşabilir ve aynı duyguyu yeniden yaşayabiliriz,” diyor ve devam ediyor, “Bu gerçek beni hep çok derinden etkilemiştir. 80 yaşındaki Alzheimer hastası usta bir piyanist, her şeyi unutabiliyor ama piyano başına geçtiğinde muazzam eserler çalmaya devam edebiliyor mesela…”

Daha mesleğinin başında insan beyninin ve duygularının muazzam gücünden çok etkilendi Dilek Hediye Karayılan Dinç. Müziğin bir enerji formu olduğunu öğrenmek ona yeni kapılar açtı. “Bu enerjinin yapımcısı ve aktarıcısı olmaktan ve insanlara bu pozitif enerjiyi iletebilmekten büyük haz duyuyorum,” dedi her konuşmasında.

Evrendeki her şeyin özünde titreşimlerin olması ve müziğin de zihnimizde ve bedenimizde uyandırdığı frekansların insan hayatı için çok etkili olduğunu biliyordu. Frekansların bedenimizde çakra dediğimiz enerji merkezlerinde bile karşılığı vardı: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si diye bildiğimiz nota sistemi, frekans olarak bedenimizde bulunan çakra dediğimiz enerji merkezlerinin frekanslarıyla sıralı bir şekilde örtüşüyordu.

“Bedenimiz, doğru akort edilmesi gereken bir enstrüman,” düşüncesiyle, uzun yıllar Kozmik Enerji alanında çalıştı. Bu çalışmalar sonucunda Kozmik Enerji Terapisti ve eğitmeni oldu. Sevginin enerjisiyle dokundu insanlara. Kozmik enerjiyi şu sözlerle anlatıyor müzisyen; “Kozmik enerji sistemde, tamamlayıcı tıp olarak geçiyor. Artık hepimiz sadece fiziki bedenden ibaret olmadığımızı, bir de eterik bedenimiz olduğunu, kuşaklar boyu kayıtlar taşıdığımızı biliyoruz. Kozmik enerji terapistleri olarak bizler bütünsel çalışıyoruz. Hem fiziki hem eterik bedene, uyumlanmış olduğumuz, danışanın ihtiyacı olan frekansları uyguluyor, ona ait olmayan bedeninin akordunu bozan faydasız titreşimleri, kayıtları sevgiyle dönüştürmeye çalışıyoruz. İnsanların kendini iyi hissetmesi için ve doğru frekansa ulaşması için elimden geleni yapıyorum.”

2014 yılında Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu’nda kemanist olarak yer aldı. 5 yıl boyunca yurt içi ve yurt dışı konserlere katıldı.

2015 yılında Etiler Müzik Okulu’nda bebekler (0-36 ay) ve ebeveynlerle çalışmaya başladı.

İstinye Gymboree’de oyun ve müzik öğretmenliği yapmaya başladığı sıralarda Oyun, Müzik, Masal, Tiyatro Terapistliği eğitimleriyle, Montessori ve Prodogies eğitimlerini de aldı.

2020 Korona salgınına kadar çalışmalarına ve eğitimlerine yoğun bir şekilde devam etti.

Pandemi döneminin kısıtlamalarından dolayı eğitimlerine online olarak devam etti.

Keman, piyano, gitar, ukulele, Drama, Temel tiyatro oyunculuğu, çocuklar için oyun sahneleme, çocuk resimleri analizi, çocuk yogası, değerler eğitimi, P4C (Çocuklar için Felsefe) için eğitimlerini vermeye devam etmektedir.

Yazar ve müzisyen Dilek Hediye Karayılan Dinç’in;

“Kendi Peşimde” isimli kolektif kitapta, “Kimlik” adında öyküsü / Destek Yayınları, Mart 2023

“Müziğin Dilek Ağacı” isimli masal kitabı / Nomos Kitap, Nisan 2023

“Hediye Çocuk Şarkıları” isimli albümü / DMC Music Company, Ağustos 2023 (Tüm dijital platformlarda yayınlanmakta.)

Hediye Çocuk Şarkıları ve Masalları / Nomos Kitap, Aralık 2023

Yazarın hala devam etmekte olan projeleri var.

Spiker , Sunucu ve Eğitimci Gözde Şahin

14 Nisan 1989’da Ankara’da doğdu. İlköğrenim ve lisenin ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmeni olarak mezun oldu. 9 yıldır Ankara’da felsefe Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Spikerlik Sunuculuk hayali lise yıllarından itibaren her zaman vardı fakat radyo televizyon bölümünü okumadığı için yeteneği olsa da bu sektörde yer almanın eğitim olmadan olmaması gerektiğini düşündüğü için bu hayalini rafa kaldırdı. Ama bu hayali yine de bitmedi eğitimci olarak eğitime önem verdiği için bu konuda ciddi bir araştırma yaptı. Uzun bir yol ve emeği de göze alarak Bu alandaki saygın eğitimcilerden Hakan Öztürk Medya Eğitim merkezinde bireysel eğitimlere başladı. Her hafta sonu bu eğitim için Ankara’dan İstanbul’a gitti. Eğitimlerde bu alandaki yeteneği belirgin bir şekilde ortaya çıktı ve bu işin duayenlerinden Hakan Öztürk’ün de takdirini kazandı. Eğitim sonrası için halen farklı medya kuruluşlarıyla görüşmelerini sürdüren Gözde Şahin yakın zamanda çalışmalara başlayacaktır. Gözde Şahin bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün anlatıcılığı , eğitimci yönü , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , ekrana yatkınlığı , güzelliği ve düzgün fiziği ile de dikkat çekmektedir. Gözde Şahin tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Yazar Kişisel Gelişim Uzmanı Simay Ohara

Simay Ohara 27 Nisan’da doğmuştur. Lise öğrenimini Eraslan Koleji’nde tamamladıktan sonra Üniversite eğitimine İzmir’de devam ederek Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. Çocukluğunda yaşadığı bazı deneyimler sonucunda içsel yolculuklara çıkan yazar, 13 yaşında kişisel gelişim yöntemlerine ilgi duymaya başlamıştır. Simay Ohara 24 yıllık kişisel gelişim süresi boyunca Amerika, Brezilya, Fransa ve Türkiye’de Foundation, ESB Body, Regresyon, NLP, Bioenerji, Hipnoterapi, Melek koçluğu Kundalini Reiki, entitiler ve mekanlardan entiti temizliği, Access Conscioussness gibi eğitimler almıştır. Bu alanda da en üst düzey eğitimler alarak Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olan Simay Ohara yaşam koçluğu, kişisel koçluk ve danışmanlık yaparak kendisini uzman olarak geliştirmiş aynı zamanda Dünyaca ünlü olan Dain Heer ve Gary Dougles’ın kurucusu olduğu Access Consciossness bilince erişim sınıflarının Access Bars seanslarını ve etkinlik organizatörlüğünü yapmıştır. haberkonseyi.com gazetesinde köşe yazarlığı yapan Simay Ohara, çocukluğundan bugüne kadar ilgi duyduğu ve tecrübelerine dayalı olarak araştırdığı ruh bilimi hakkında ruh biliminin sırlarını keşfettiği evrensel bir kitap yazmıştır. Birikimlerini bir kitapta toplayan Simay Ohara Kitabının hazır olduğunu belirterek yakında tüm kitapçılarda yer alacağını söyledi. Simay Ohara eşsiz yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü çözüm yöntemleri , özgün teknikleri , vizyonu , güçlü iletişimi , kişisel gelişimci yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Simay Ohara tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Spiker ve Editör Sinem Vatansever

Sinem Vatansever 24 Yaşındadır. Ankara’da doğdu. İlköğreniminin ardından medya ve iletişim alanına yöneldi. Üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tercih ederek buradan başlarıyla mezun oldu. Okul döneminde birçok senaryo yazdı. Radyo Çalışmalarında yer aldı. Yaşam Koçluğu eğitimi de olan Vatansever’in ilk iş deneyimi ise TRT Haber’de oldu. Burada haber üzerine eğitim alarak tabiri caizse haberin mutfağında yetişen Sinem Vatansever sonrasında Türk Haber Tv’de spiker olarak çalışmaya başladı. Burada işin mutfak kısmındaki çalışmalarını da sürdüren Vatansever spikerliğin yanı sıra editörlük ve perfore çalışmalarını da sürdürmektedir. Sinem Vatansever bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün spikerliği , güçlü kalemi ve iletişimi , gazeteci yönü , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Sinem Vatansever tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sinema Kralı ve Oyuncu Serhat Özer

Serhat Özer 30 Temmuz 1997 İzmit doğumludur. Aslan burcudur. 188 boyundadır, 83 kilodur. Göz rengi ise ela. İlkokulu ve liseyi Kartepe’de okudu. 2016 yılında liseden mezun olduktan sonra Kocaeli Üniversitesi turizm otel işletmeciliği bölümünden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi spor yönetimi bölümünü bitirdi. Şu anda ise Anadolu Üniversitesi radyo ve televizyon programcılığı bölümünde eğitimine devam etmektedir. Eğitimin çok önemli olduğunun farkında olan biri olarak üniversite okuduğu zamanlarda, turizm ve spor konusunda işler yaptım ama bir türlü mutlu olmadı. İstediği mesleğin aslında oyunculuk olduğunu anladı. Oyuncu olmak istiyordu çünkü farklı duyguları, hayatları yaşayarak deneyimlemek istiyordu. Şu anda oyunculuk konusunda eğitim alırken, bir yandan da sosyal medyada içerik üretmeye çalışmaktadır. Kamera önünde olmayı çok seven Serhat Özer 6. Sinemanın Kralı ve Kraliçesi Yarışmasında erkeklerde 2.olarak Sinemanın Kralı unvanını aldı. Serhat Özer Ayça Kuru Akademi : Mankenlik ve Zarafet Eğitimi , Ahmet Elginkan vakfı : Diksiyon , Halk eğitim merkezi : Diksiyon , Spikerlik ve Sunuculuk , Komek : Diksiyon , Halk eğitim merkezi : Uygulamalı Tiyatro Tümay Özokur Akademi : Temel oyunculuk eğitimlerine sahiptir. Burger King Reklam filminin yanı sıra Soğuk Kumlar Kısa filminde de rol almıştır. Serhat Özer oyunculuğa dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü oyunculuğu , özgün yüzü , vizyonu , eğitimle birleştirdiği güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , yakışıklılığı ve karizması ile de dikkat çekmektedir. Serhat Özer tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sahnede Hem Manken Hem Şarkıcı Olan Tek İsim : Su Akkuyu

Geçtiğimiz günlerde Haliç Kongre Merkezinde Fashion Week Türkiye organizasyonunda Su Akkuyu rüzgarı esti.Su Akkuyu artık etkinliklerde sadece kendine özgü bir konsept oluşturdu. Güzel model hem birbirinden farklı modacıların kıyafetleri ile podyumda arz-ı endam ederken her defilede güzel sesi ile de showunu tamamlıyor. Güzel manken birçok tasarımcının tasarımlarını giyerken Podyumda adeta devleşti ve kendine hayran bıraktı. Hemen her tasarım düzgün fiziği ile Su Akkuyu ile dikkat çekici bir hal alıyor. Bu yüzden Su Akkuyu son dönemin en aranan modeli konumunda.

Rahmet Ailesi

Herkes Kalbinin Meyvesini Yer Yüz binler satan Bozkırın Sırrı’nın yazarı Ahmet Turgut’un yeni kitabı Rahmet Ailesi Kapı Yayınları etiketiyle tüm kitapçılarda. Sevginin temel kuralıdır. Seven, sevdiğini tanımak ister ve onun sevdiklerini de sever. Bu ilkeden hareketle Peygamber Efendimize (sav) farklı pencerelerden bakmak ve onunla aynı sevgide buluşan bazı yakınlarını hatırlatmak istedik. Nitekim öğrencilerin sergilediği güzellikleri görebilmek, onları yetiştiren eğitmeni tanıyabilmektir. Keza talebelerin nasıl yetiştiklerini görmek, En Güzel Rehbere (sav) nasıl öğrenci olabileceğimizi de öğretmekte.