İSTANBUL- Zorlu PSM’nin sahne arkasında doyasıya muhabbetle eğlenceli dakikaların yaşandığı ‘Kuliste Röveşata’ programının yeni bölümü, Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlandı. Editörlüğünü Kutsal Motor ekibinin yapıp Zeynep Ocak’ın sunduğu ‘Kuliste Röveşata’nın sezon finali konuğu ise Tuğçe Şenoğul oldu.

“Hayata devam ediyor olmak beni çok motive ediyor””

Tuğçe Şenoğul, Zeynep Ocak’ın “Seni hayatta ne gaza getirir?” sorusuna “Normalde olumsuzluklar karşısında motivasyonu kırılmaya daha müsait biriydim. Ancak son yıllarda kendi kendimi motive eder oldum. Devam ediyor olmam beni çok motive ediyor. Devam edebilmek, bir şeyleri dönüştürebiliyor olmak, mücadele etmek, arkadaşlarımı izlemek, iyi müziği dinlemekten ziyade izlemek, konserine katılabilmek gibi şeyler oldukça motive ediyor diyebilirim.” yanıtıyla samimi paylaşımlarda bulundu.

“Grace Jones, Jeff Buckley ve David Bowie’i yanıma alırdım”

Zeynep Ocak’ın “Eğer bir gün bir adaya düşsen hangi üç müzisyeni yanına alırdın?” sorusuna duraksamadan “Grace Jones, Jeff Buckley ve David Bowie” yanıtını veren Tuğçe Şenoğul, programın sonundaki sevilen performans bölümünde Zeynep Ocak ile birlikte karaoke performans gerçekleştirdi. Tuğçe Şenoğul’un “Kaptan” şarkısını birlikte söyleyen Zeynep Ocak ve Tuğçe Şenoğul, Kuliste Röveşata programının sezon finali bölümünde hafızalardan çıkmayacak bir performans sergiledi.

HABER: MERVE ELÇİ