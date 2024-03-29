HABER: HASRET DİLEK DELİER

Yapımını HM Productions’un üstlendiği, Yönetmen koltuğunda daha önce başarılı gişesiyle Zebun filminden tanıdığımız Mesut Erbaş ve Hakan Yusufoğulları’nın oturduğu bu korku şöleni, sadece korku dolu sahneleriyle değil, aynı zamanda derin bir hikâye ve duygu yüklü karakterleriyle de dikkat çekiyor.

"KÜFFAR", sadece izleyicileri korkutmakla kalmıyor, aynı zamanda onları düşündürmeye ve duygusal olarak etkilemeye de hazırlanıyor.

Filmin merkezinde, sakat bir kardeşin acı dolu hikayesi yatıyor. Ancak bu sadece başlangıç. Zira "KÜFFAR", bir kardeşin kaderinin diğerine büyü yoluyla geçtiği ve bu cin kabilesiyle mücadele etmek zorunda kalan bir ailenin hikayesini anlatıyor. Karanlık ve korku dolu bir dünyada, kardeşlik bağları sınanacak ve izleyicilerin kalplerine dokunacak.

Filmin özenle seçilen oyuncu kadrosu, etkileyiciliğiyle birlikte, karakterlerine de derinlik katan performanslarıyla seyirciyi büyüleyecek. Ayrıca dikkat çeken bir detay daha var: Gerçekte cinler alemiyle ilgilenen bir oyuncu performansı da filmde karşımıza çıkarak filmi gerçek hayatla buluşturuyor. Bu oyuncu, cinler alemiyle iletişim kurma yeteneğine sahip ve yaşadığı gerçek olayları da filme empoze ediyor. Bu, "KÜFFAR"ı sadece bir korku filmi olmaktan çıkarıyor ve gerçekliğin korkunç yüzüyle yüzleşmemizi sağlıyor.

KÜFFAR, sinema sektöründe bir çığır açarak gerçekçi atmosferiyle de dikkat çekiyor. Seyirciler, film boyunca kendilerini cinlerin korku dolu dünyasında bulacak ve unutulmaz bir korku deneyimi yaşayacaklar.

5 Nisan’da, sinema perdeleri "KÜFFAR" için açılıyor olacak. Bu korku dolu ve yolculuğa hazır olun. Çünkü bu film sadece korkutmakla kalmayacak, aynı zamanda izleyicilerin kalplerine dokunacak.

Filmin Detayları:

Film Adı: KÜFFAR

Tür: Korku

Vizyon Tarihi: 5 Nisan

Yapım: HM PRODUCTIONS

Yapımcı: Hakan Yusufoğulları, Mesut Erbaş

Yönetmen: Mesut Erbaş, Hakan Yusufoğulları