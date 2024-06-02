Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin, enkazdaki bir kişiyle iletişim kurduğu öğrenildi.

Bir kişi kendi imkanlarıyla çıktı

Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Enkazdan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Arama kurtarma ekipleri, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasında, altında dükkan bulunan 1988 yapımı çöken 3 katlı apartmanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi enkazdan çıkarıldı.

Çöken apartmanda başlatılan çalışmada ekipler, 2'si ağır 7 kişiyi yaralı kurtarmıştı.

İstanbul Valisi Gül'den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, Kartaltepe Mahallesi'nde çöken 3 katlı binanın bulunduğu yerde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Gül, Küçükçekmece'de saat 08.40 sıralarında zemin artı 3 katlı bir binanın kendiliğinden çöktüğünü belirterek, binanın zemininde iş yeri olduğunu, üstündeki kattın da büro olarak kullanıldığını söyledi.

Gül, üstteki iki katta ise ailelerin yaşadığını aktararak, "İlk etapta AFAD'ın koordinesinde itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. UMKE ve benzeri itfaiye, belediye, sağlık, emniyetimiz, gelmesi gereken bütün kurumlar geldiler. 7 kişi yaralı olarak çıkartıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, binanın 1988 yapımı olduğunu ve çökmeyle ilgili henüz tespit edilen bir sebep belirlenemediğini dile getirdi.

İlerleyen saatlerde bilgilendirme yapmaya devam edeceklerini söyleyen Gül, "Cumhuriyet Başsavcımız olay yerinde, adli ve idari süreç devam edecek. Hepimize geçmiş olsun. Herhangi bir patlama ihbarı ya da tespitimiz yok." diye konuştu.

Yaralılardan biri enkazdaki eşinin kurtarılmasını bekliyor

Enkazdan toplam 2'si ağır 7 kişi yaralı çıkarılırken, göçük altında olduğu düşünülen 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi, enkazdan çıkarıldı. Ekiplerin göçük altındaki son kişiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Yaralılardan 5'i Özel Biruni Üniversitesi Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servislerine kaldırıldı.

Enkaz altından çıkartılan 2 kişiye ise olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Bu yaralılardan birinin ayağından yaralandığı, enkazdaki eşinin kurtarılması için olay yerinde beklediği öğrenildi.

Basın mensuplarının görüntülediği ve ismi öğrenilemeyen yaralı, "Yatıyordum, önce sallandı, sonra çöktü." diyerek, olay anını anlattı.

Binada çökmeden önce herhangi bir patlama yaşanmadığı belirtildi.