Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki binanın çökmesine ilişkin başsavcılığın yazılı açıklamasında, 4 katlı binanın saat 08.40 sularında henüz belirlenemeyen nedenle çökmesine ilişkin derhal soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında, 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi, kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."