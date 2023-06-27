İSTANBUL- Galataport İstanbul, yaz tatilinin başlaması ile birlikte çok özel bir sergiye de ev sahipliği yapıyor. Marketing Toys tarafından Türkiye’de ilk kez Galataport İstanbul’da düzenlenen, eserin 80. yılına özel hazırlanan Küçük Prens sergisi, ziyaretçilerine masalsı bir deneyim sunuyor. Sergi, özel kurgusuyla çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de hayal gücünü canlandırırken, kitapta yer alan hayata dair değerleri ve sevginin gücünü vurguluyor.

Galataport İstanbul’da masalsı bir deneyim

1943’te Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry tarafından yazılan ve bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyasının anlatıldığı Küçük Prens kitabı, ilk kez UV özel aydınlatma sistemi ve neon dekorları ile Galataport İstanbul’da masalsı bir sergiye dönüşüyor. Galataport İstanbul’un ziyaretçileri sergiye geldiklerinde dev güneşin altından geçerek Küçük Prens’in yıldızlarına hayallerini yazma ve yıldızlarını gökyüzündeki yerine yerleştirme imkanı bulacaklar. Hayal gücünün yansımalarını teknoloji ile buluşturan Galataport İstanbul Küçük Prens Sergisi’nde ziyaretçiler ayrıca; dev gül bahçesinden 3D gezegenlere, Tilki, animatronik yılan ve diğer karakterlere yakından temas edebilecekleri interaktif aktiviteler ve göz alıcı dekorlar ile masalın bir parçası olacaklar. Sergide daha küçük misafirler için dev top havuzu, Sihirbazlık Okulu ve aileler için özel bir kafe alanı da yer alacak.

Galataport İstanbul’da 21 Haziran-31 Ekim 2023 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergi, haftanın her günü 11.00-21.00 saatleri arasında izlenebilecek.

HABER: MERVE ELÇİ