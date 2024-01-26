Aksaray'da nefes darlığı, morarma ve öksürük şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun, sağ akciğer girişinden soluk borusunu tıkayan yaklaşık 3,5 milimetrelik leblebi parçası başarıyla çıkarıldı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Büşra ile Selman Şahan çiftinin 2 yaşındaki kızları İdil, evlerinde kuruyemiş yediği sırada rahatsızlandı.

Öksürmeye, morarmaya başlayan ve nefes darlığı çeken İdil'in boğazına kaçan leblebiyi kendi çabalarıyla çıkaramayan çift, çocuğu vakit kaybetmeden özel bir hastaneye götürdü. İlk müdahalesi burada yapılan çocuk, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Detaylı incelemenin ardından İdil'in, sağ akciğer girişindeki soluk borusunu leblebinin tıkadığı belirlendi.

Çocuk, yaklaşık 3,5 milimetrelik leblebi parçasının başarıyla alınmasının ardından rahat nefes almaya başladı.

"Artık kesinlikle evimize bunları sokmayacağız"

Baba Selman Şahan, kuruyemiş yedikleri sırada İdil'in ağlamaya başladığını söyledi.

Nefes almakta güçlük çeken çocuğun sırtına vurunca birkaç leblebinin ağzından düştüğünü aktaran Şahan, "Biz rahatladığını düşünürken şikayetleri devam etti. Hastaneye götürdük. Anne ve baba olarak çok korktuk, elimiz ayağımız tutmadı. Allah'a şükür başarılı bir operasyonla ciğerindeki leblebi çıkarıldı. Çok şükür şu anda yavrumun sağlığı gayet iyi. Hocamız bize 1 ve 7 yaş arasındaki çocukların kuruyemiş ile yuvarlak şekerlemelerden uzak durması gerektiğini söyledi. Artık kesinlikle evimize bunları sokmayacağız." diye konuştu.

Doktordan küçük çocukları olan ailelere uyarı

Operasyonu gerçekleştiren Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Tuşat ise İdil'in ilk muayenesinde solunum sıkıntısı çektiğini, morarmaların başladığını gözlemlediklerini dile getirdi.

Yapılan tetkiklerde akciğerin bir kısmının tamamen kapatan yabancı bir cisim gördüklerini vurgulayan Tuşat, şunları kaydetti:

"Hemen yavrumuzu ameliyata aldık. Kolay anlatılıyor ama zor bir süreç. Başarılı bir operasyon geçirdik. Leblebiyi başarılı şekilde çıkardık. Yavrumuzun sağlık durumu gayet iyi. Herhangi bir komplikasyon oluşmadı. Evlerinde 1-2 yaşlarında çocukları olan ailelerde yabancı cisim yutması çok sık oluyor. Bizler küçük çocukları olan ailelere evlerine kabuklu yemiş almamalarını ya da alacaklarsa ortada bırakmamalarını tavsiye ediyoruz."