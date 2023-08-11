ANKARA AA- Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Birim Sorumlusu Serkan Demirci, UMKE'nin başta deprem olmak üzere olası afetlerde üstlendiği role ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demirci, UMKE'nin yurt içi ve yurt dışında, başta deprem olmak üzere olası afetlerde iyi eğitilmiş ve ihtiyaca uygun donatılmış ekipler aracılığıyla en kısa sürede enkaza yönelik medikal kurtarma hizmetlerinin sunulması, hasta ve yaralı naklinin sağlanması, nakil sonrasında acil tedavi ünitelerinin ve hizmetinin temininde aktif rol aldığını söyledi.

Medikal kurtarma hizmetlerinde bir UMKE timinde genellikle 1 hekim ve 4 sağlık personelinin bulunduğunu anlatan Demirci, özel eğitimli ve donanımlı personelin afetzedenin hayatta kalması ve hayatını sağlıklı idame ettirebilmesi için olay yerinde en kısa sürede medikal müdahaleye başladığını belirtti.

Ünitede acil tıp uzmanı, pratisyen hekim ve ilgili branşlarda uzman hekimler ile hemşire, ebe, paramedik, acil tıp teknisyeni, sağlık memurları başta olmak üzere diğer sağlık görevlilerinin de yer aldığını aktaran Demirci, bu hizmetler verilirken ayrıca canlandırma çantası, travma tahtası, kurtarma sedyeleri, jeneratör, kurtarma vinci, çeki demiri, port bagaj gibi özel ekipmanlarla donatılmış 4X4 arazi tipi UMKE Medikal Kurtarma Aracı'nın da kullanıldığını bildirdi.

Küçük bir ildeki hastanenin acil servis ünitesi niteliğinde

Demirci, UMKE'nin hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyulan bölgeler için afet durumlarında yaralılara ilk tıbbi müdahalenin yapılmasına olanak veren seyyar "Acil Müdahale Üniteleri"nin oluşturulduğuna dikkati çekerek, "Acil Müdahale Ünitesi, küçük ve ortak ölçekli bir ilin hastane acil servisinde bulunan tüm ekipmanlarla donatılmış hastanenin acil servis ünitesi niteliğindedir. Çadır şeklindeki ünite, ihtiyaca göre değişik boyutlarda, talebe göre yatak kapasitelerine sahiptir. Burada, hastanelerin acil servislerindeki tüm tıbbi müdahaleler yapılabilmektedir." dedi.

Afet bölgesinde sunulacak sağlık hizmetlerindeki ihtiyaca göre laboratuvar ve röntgen hizmetlerinin de bu ünitelerde verilebildiğini belirten Demirci, laboratuvar ve röntgen teknisyenlerinin de görev yaptığını kaydetti.

Demirci, şöyle devam etti:

"Bu üniteler, ilk önce özellikle afet bölgesinde ve enkazlara en yakın güvenli bölgelere kuruluyor. Yaralıların ilk müdahalesi enkazda yapıldıktan sonra afetzede Acil Müdahale Ünitesi'ne getirilip ikinci bakım ve gerekli tıbbi tedavisine devam ediliyor, aktif kanama kontrolü yapılıyor ve durumu sabitleniyor, damar yolu açılıyor, monitörize ediliyor ve gerekiyorsa resusitasyon işlemleri uygulanıyor. Gerekli uygulamalar sonrasında hasta, bölgede ya da yakınlarında yataklı sahra hastanesi varsa oraya sevk ediliyor. Eğer sahra hastanesi bulunmuyorsa mevcut hastaneye ambulansla naklediliyor."

"Acil Müdahale Ünitesi, 81 ilimizde de var"

Bakanlık bünyesinde, büyüklükleri ve kapasiteleri farklı "Acil Müdahale Ünitesi" olarak kullanılacak çadırların bulunduğuna işaret eden Demirci, bunların çoğunun 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen tüm illerde aktif kullanıldığını dile getirdi.

UMKE bünyesindeki "Acil Müdahale Ünitesi" sayısının, risk faktörleri göz önünde bulundurularak bölgelerin olası ihtiyacını karşılayabilmek için daha da artırılacağı bilgisini paylaşan Demirci, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığının bünyesinde çeşitli tip ve ölçülerde Acil Müdahale Ünitelerinin sayısı şu an 300'ün üzerinde ve sayıyı sürekli arttırıyoruz. Acil Müdahale Ünitesi, 81 ilimizde de var. Bu kapsamda, 60 metrekarelik 6 yataklı, 40 metrekarelik 4 yataklı ya da 50 metrekarelik 5 yataklı ve ihtiyaca göre daha küçük yatak kapasitesine sahip çok sayıda tip ve metrekarede acil müdahale üniteleri mevcut. Sayı daha da artırılacak."