Bogota/Ankara

Twitter hesabından Fidan'ın fotoğrafını paylaşan Rodriguez, Dışişleri Bakanı Fidan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Rodriguez, "Türkiye Dışişleri Bakanı olarak atanması vesilesiyle Hakan Fidan'a en içten tebriklerimi ve yeni görevinde başarı temennilerimi sunuyorum. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği bağlarını güçlendirmeye devam etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik etti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Abdullahiyan, Twitter hesabından Türkiye ve İran bayraklarının fotoğrafını paylaştığı mesajında, "Kardeşim Hakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak seçilmesini canı gönülden kutluyorum. Birçok kez yakından görüştük. Profesyonel ve bilge bir diplomattır." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, yaklaşık 8 yıldır Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mevlüt Çavuşoğlu'na da veda ederek, başarılar diledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

AA