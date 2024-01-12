Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 30 yaşındaki orta sahayı, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Eşi ve çocuğuyla beraber İstanbul'a gelen Krunic, taraftarlara ve basın mensuplarına el salladıktan sonra kendisi için ayrılan araca binerek alandan ayrıldı.

Bonucci, takım arkadaşlarıyla bir araya geldi

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kadrosuna dahil ettiği İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezen Bonucci, teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Leonardo Bonucci, sıcak karşılaşmadan dolayı arkadaşlarına teşekkür etti.