Haber: Mert Osman Erman

Önce, Hindistan'ın yıldız vuruşçusu 49 yüzyıl elde edecek mi ve Sachin Tendulkar'ın rekorunu eşit mi edecek? Şimdi bunu başardığına göre, 50'ye ulaşabilecek mi? Peki 51 ne olacak... ve böyle devam edecek. Rakamlar akıl almaz. Bir gün krikette Hint vurucular, yüzyıl yapanlar arasında birinci sırayı işgal ediyor, kaptan Rohit Sharma ise 31 yüzyıl ile üçüncü sırada yer alıyor.

Pazar günü, Hindistan, ligin ikinci sırasındaki Güney Afrika'yı 243 koşu farkla yendi ve onları sadece 83 koşuyla gönderdi. Gerçekten Hindistan ile diğerleri arasındaki fark mı? Yoksa bu sadece 11 oyuncunun zirvede performans sergilediği, her şeyin tek bir günde tek bir mekânda tek bir amaç için bir araya geldiği şey mi? İki kez daha yapabilirler mi?

Kohli çılgınlığı başkalarının harika çalışmalarını geri planda bırakmış olabilir. Örneğin hızlı bowler Jasprit Bumrah'ın 15 wicket'i, sadece 15'in biraz üstünde bir ortalama ile geldi; ve vurucuların topun %70'ini vuramadığı görülüyor. İlk 10 overslik güç oyunu (powerplay) içinde ise koşusuz atılan topların yüzdesi %83'e yükselir. Bu her bowlerin rüyasıdır - hem wicket almak hem de koşuları az tutmak. Bumrah rakipleri baştan baskı altına alıyor.

Kaptanı Rohit Sharma da aynı şeyi sopayla yapıyor, hemen saldırıya geçiyor. Taktik iyi işledi. Güney Afrika maçında bu en iyi şekilde görüldü çünkü Hindistan 6. overda 60'ı geçti. Sharma sadece 24 topun üzerinden 40 koşu attı, böylece Kohli ve Shreyas Iyer'ın sakinleşmesi ve 134 eklemesi için zaman kazandı. Sharma ve Shubman Gill, o ana kadar güç oyununda en başarılı bowler olan Marco Jansen'e özel ilgi gösterdi. Kargaşanın içinde bir yöntem vardı.

Rohit Sharma ve koç Rahul Dravid bu strateji için kredi hak ediyorlar, üst sıra oyuncuları da onu uygulamak için övgüyü hak ediyor. Bu Hindistan'ın rüya takımıdır.

Hindistan, şu ana kadar hiçbir Dünya Kupasını, belki de hiçbir turnuvayı bu şekilde domine etmemiştir. Her bir öğe - seamers, spinners, açılışçılar, orta sıra - rahat bir özgüven ve hevesle performans sergiledi. Yüzyıllar, beş wicket alış, mükemmel wicket tutma, muhteşem yakalamalar oldu.

Hindistan'ın bir Dünya Kupasında en büyük hızlı bowling takımı - Bumrah, Mohammed Shami, Mohammed Siraj - en etkili spin ikilisi ile iyi bir şekilde birleşiyor, ikisi de sol kolcu, biri parmak spinner (Ravindra Jadeja) diğeri bilek spinner (Kuldeep Yadav). Evde oynanan bir Dünya Kupasında daha fazlasını isteyemezsiniz.

Mumbai'deki yarı finalleri beklerken, sadece iki endişe kaynağı var: Hindistan'ın sadece beş bowlerle oynaması ve takımın yakın bir maçta test edilmemiş olması.

Ancak bu benzersiz bir bowling kombinasyonu, beşinin de bir tarafı geçme kapasitesine sahip olmaları. Hiçbiri işinin sadece koşuları az tutmak olduğuna inanmıyor. Beş böyle wicket alan bowleriniz olduğunda, birinin kötü bir gün geçirmesi ve takımın zorlanması klişesi geçerli olmayabilir. Yakında göreceğiz.

Avustralya'ya karşı oynanan maç hariç, hızlı wicketler kaybettikten sonra baskı altında olmadı. Kohli'nin sonunun yakın olduğunu iddia edenler, şimdi bir sonraki yüzyüne olan heyecanlarını dile getirenlerdir.

Hindistan, sakatlıktan dönenlerin düzgün bir şekilde yerleştiği, form tutmayanların form bulduğu zevkini yaşadı. Örneğin, ilk dört maç için yeterince iyi bulunmayan Shami, şu anda ortalama 7'nin üzerinde olan 16 wicket'e sahip. Iyer, ayaklarına gelmekte zaman aldı, ancak 4 numaraya yerleşti. Pandya'nın yerini dolduracak bir hepsi bir arada bulamamış olmaları, yerel kriketleri hakkında bir şey söylüyor. Ancak bu tartışma turnuvadan sonra yapılabilir. Pandya'yı özlememişler ve bu dikkate değer bir durumdur.

Neler olup bittiğinde Hindistan'ın televizyon izleyicileri akşam yemeğine oturmadan önce maçları bitirmesi nedeniyle bir takımı suçlayamazsınız.

Dünya Kupaları, elemeler hariç takım etkinlikleridir ve sonra ilham veren bir bireysel performans hayali sona getirebilir.

Bu, Hindistan'ın 2003 Dünya Kupası'nda başına geldi, ardışık sekiz maç kazandıktan sonra finalde Avustralya ile karşılaştıklarında oldu. Ricky Ponting, 121 teslimatta 140 koşu yaparak sekiz altı yaparak. Böyle ilham veren bir atışa karşı plan yapamazsınız, yalnızca vurucunun kendini dışarı çıkaracağını umarsınız. Bu, Mike Tyson'ın ünlü sözünün bir versiyonudur: "Herkes dövülmekten kaşınırken bir plana sahiptir, ağızlarına yumruk atılana kadar."

Dravid yakın zamanda şunları söyledi: "Eğer becerilerimizi devamlı olarak uygulamaya devam edersek ve biri bizi aşar ve yenerse, o zaman iyi şanslar. Onların elini sıkarak ve yol alarak uzaklaşırız."