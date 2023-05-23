Kiradan kurtulmak, genişleyen aileniz için daha büyük bir ev bulmak, daha konforlu bir yaşam alanına sahip olmak ya da geleceğe yatırım yapmak; ev almanın çeşitli sebepleri olabilir. Ancak birçok kişi için ev alırken karşılaşılan en büyük engel, hayal edilen evin maliyetini karşılayacak birikime sahip olmamaktır.

İstediğiniz evi satın almak için gerekli olan miktarı biriktirmek yıllar alabilir, bu yüzden birçok kişi bu hedeflerini gerçekleştirmek için bankalardan konut kredisi çekmeyi tercih eder. Fakat, kredi çekme seçeneği, faiz ödemek istemeyenler ya da yüksek faiz oranları nedeniyle yaşam standartlarını düşürme endişesi olanlar için ideal bir seçenek olmayabilir. Ayrıca, peşinat, kefil, dosya masrafları ve ipotek gibi ek gereklilikler konut kredilerinin onaylanmasını zahmetli ve zaman alıcı bir süreç haline getirir.

Faiz ödemek istemeyenler, yüksek faiz oranlarını karşılayacak bütçesi olmayanlar ve kredi onay sürecinin gerekliliklerini karşılamak için yeterli zamanı olmayanlar, "Kredisiz ev nasıl alınır?" sorusunun cevabını arar. Birçok kişi, yeterli birikime sahip olmadan ev almanın imkansız olduğunu düşünür, ancak bu genel kanı yanıltıcıdır. Aslında, kredi çekmeden ve faiz ödemeden kredisiz ev sahibi olmanın çeşitli yolları bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında, Katılımevim'in sunduğu özel seçenekler öne çıkmaktadır. Bu sayede, bireyler birikimlerini artırabilir ve ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirebilirler.

Katılımevim ile Kredisiz Ev Alma

Ev sahibi olma hayali, çoğu kişinin hayatındaki önemli hedeflerden biridir. Ancak, ev satın alırken karşılaşılan zorluklar genellikle finansal niteliktedir. İşte bu noktada, kredisiz ev alma seçenekleri devreye girer ve bu zorlu süreci kolaylaştırır. Kredisiz ev almak, kiradan kurtulmak ve ev satın alırken temel yaşam standartlarını sürdürebilmek isteyenler için büyük bir yardımcıdır. Kira öder gibi aylık ödemelerle evin tam bedelini karşılayan kredisiz ev alma yöntemi için çeşitli seçeneklere başvurabilirsiniz.

Birçok kişinin faizsiz ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüren BDDK lisanslı Tasarruf Finansman Şirketi Katılımevim, tasarruf finansman yönteminin sunduğu tüm avantajları ve daha fazlasını sizlere sunar.