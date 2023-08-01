Haber: Beyza Betül Cihan

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt dışı kredi kartı harcamalarına yönelik aldığı karar ile ilgili yapılan açıklamasında, "Havayolu, seyahat, konaklama gibi yurt dışı kredi kart harcamalarına taksit yapılamayacak." ifadelerine yer verdi.