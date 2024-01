Haber: Mert Osman Erman

Şimdi, 55 yaşındaki Veliaht Prens Frederik lehine tahttan çekiliyor olmasıyla, soru şu ki, üç Kuzey Avrupa kraliyet ailesi için bir tabu mu yıktı?

Danimarka'nın sigara içen, çıkıcı, çok dilli kraliçesi - Başbakan Mette Frederiksen'in "Danimarka'nın özeti" olarak tanımladığı - yarı yüzyıldan fazla bir süre tahtta geçirdi. Danimarkalılar, tuhaflıkları, cep telefonlarına ve internete karşı açıkça tavır alması, rahat ve oyunbaz tavrıyla gurur duydular.

Margrethe'nin samimiyeti, Danimarka, İsveç ve Norveç kraliyet ailelerinin tipik olarak sahip olduğu, onlara yüksek onay oranları ve "bisikletle dolaşan monarşiler" takma adını kazandıran gayri resmi tutumlarından kaynaklanmaktadır - belki de birçok Kuzey Avrupalının favori geçmişlerinden birine bir gönderme, ancak aynı zamanda Kuzey Avrupa'nın soğuk meslektaşlarından ayrı bir yol.

Genç kraliyet üyeleri bu izlenimi pekiştirdi. Danimarka Veliaht Prensi Frederik, dostça, sıcakkanlı bir aile adamı olarak görülüyor ve rock müziğine ilgisi var; Norveç tahtının varisi Haakon, gala yemeklerinde şakalarıyla ünlü bir itibar edindi; ve İsveç'in sevgili Taç Prensesi Victoria, anoreksiya ile mücadelesi konusunda açık bir şekilde konuştu.

Birçok Danimarkalı ve Norveçli kraliyet üyesi çocuklarını devlet okullarına gönderiyor - ve Kuzey tahtlarına varis olan üç kişinin hepsi sıradan kişilerle evlenmiş olmasına yardımcı oluyor.

Üç kraliyet ailesi üyesi arasındaki benzerlik açıkça görülüyor: sık ​​sık birbirlerini ziyaret ediyorlar, hatta bazıları birlikte tatil yapıyor. Ayrıca, üç mevcut hükümdarın hepsi akraba: Norveç Kralı Harald V ve İsveç Kralı Carl XVI Gustaf, sırasıyla Margrethe'nin ikinci ve ilk kuzenleridir. Danimarka'nın TV2 kanalı için kraliyet yorumcusu Marie Ronde, "Kuzey monarşileri aynı değerleri, kültürü, tarihi paylaşıyor. Kraliyet aileleri genellikle çalışkan olarak görülüyor ve insanlarla konuşmaya ve onlarla etkileşim kurmaya istekli" dedi.

Üç Kuzey kraliyet ailesinin hükümdarları da zamanla değişen şartlara ayak uydurmayı başardılar.

1970'lerin sonlarında, Carl XVI Gustaf, en büyük kızının, yalnızca oğlunun değil, kendisini takip edebileceğini sağlamak için İsveç yasasını değiştirdi. Ayrıca, yaşam boyu çevrecilik savunucusu olmuş ve sık ​​sık iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için pozisyonunu kullanmıştır.

Harald'ın benzer şekilde ilerici görüşlere sahip olduğu bilinmektedir. 2016'da LGBT eşitliği ve mültecileri desteklemek için ateşli bir konuşma yaparak "Afganistan, Pakistan ve Polonya, İsveç, Somali ve Suriye'den" olan vatandaşlarına saygı göstermiş ve Norveçlilerin "kızları seven kızlar, erkekleri seven erkekler ve birbirlerini seven kızlar ve erkekler olduğunu" söylemiştir.

Üstelik, Kuzey monarşileri sadece kozmetik değişikliklerle sınırlı olmadıklarını kanıtladılar.

2019'da Carl XVI Gustaf, beş torununu resmi görevler için ödemeye gerek olmadığı görüşünü yansıtarak kraliyet ailesinden çıkardı.

Üç yıl sonra Margrethe, dört torununu kraliyet unvanlarından mahrum bıraktı - bunun kurumu "geleceğe uygun hale getireceğini" ve "zamanla ayak uydurmasına" izin vereceğini söyledi.

Bu kararlar işe yaradı. Danimarka ve Norveç hükümdarlarının onay oranları sürekli olarak %80 civarında seyrediyor, son bir İsveç anketi ise karşı-monarşi duygusunun 20 yılın en düşük seviyesinde olduğunu gösterdi.

Ancak tahttan çekilme, hala aşılamamış son engel. Bazı çeyreklerde olumsuz çağrışımlar yaratmasına rağmen, Avrupa'nın kraliyet aileleri arasında evrensel olarak nefret edilen bir uygulama değil.

Hollanda'da bu bir gelenek haline geldi: Hollanda, 1815'te bağımsız bir monarşi haline geldiğinden bu yana dört Hollandalı kral, çocukları lehine tahttan çekilmeye karar verdi ve komşu Lüksemburg'un birkaç büyük dükü de tahtlarını mirasçılarına rahatça bıraktı.

Doğru, birçok yerde bu kavram hoş olmayan anıları çağrıştırır. İspanya ve Belçika'nın eski kralları, büyük skandalların ardından tahttan çekildi, İngiltere ise 1936'da Edward VIII'in tahttan çekilme kararıyla anayasal bir krize sürüklendi.

Kuzey monarşları, bu uygulamayı baştan beri reddetmişlerdi - ta ki Margrethe'nin 31 Aralık'taki şok açıklamasına kadar.

Şimdi, onun, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarına dayandırılan bu hamlesi, bir benzer sürprizin bölgedeki başka yerlerde olup olamayacağı konusunda birçok kişiyi düşündürüyor. Kuzey hükümdarları, varislerine tahtlarını devretme önerilerini her zaman reddetmişlerdi - ancak yine de Margrethe gibi.

"Kraliçe, yaşam boyu bir pozisyon olduğu konusundaki pozisyonunda her zaman çok katı olmuştu... ölünceye kadar yapacağınız bir şey" dedi İsveç kraliyet uzmanı Roger Lundgren. 2012'de, 40. yılında Kraliçe olarak, "Tahttan düşene kadar tahtta kalacağım" dedi. Danimarka'da tahttan çekilme için tek örnek, 1146'da tahttan çekilen Erik III'tir.

İsveç kraliyet yorumcusu Anders Pihlblad, Carl XVI Gustaf'a tahttan çekilme olasılığıyla ilgili sorulduğunu söylüyor, "Bu, İsveçlilerin onun iyi bir iş çıkarmadığını düşünmediği için değil, çünkü kızı Veliaht Prenses Victoria çok, çok popüler" diyor.

Carl XVI Gustaf, daha önce ölümüne kadar tahtta kalmaya kararlı olduğunu belirtmişti. 2014'te İsveç yayını Expressen'e şunları söyledi: "Emeklilik? Hayır, bu kelime ailemizde aslında geçmez. En azından tarih boyunca geçmez. Geri çekilmemek, eski bir gelenektir."

Benzer şekilde, Harald, 1991'de aldığı yeminin "ömür boyu" olduğunu Norveç medyasına söyledi: "Benim için bu kadar basit. Acı sona kadar devam ediyor."

Bazen tereddütleri şaşırtıcı görünebilir: onlarca yıl hizmet verdikten sonra, çekildikleri takdirde eleştirilecekleri pek olası değildir.

Üçünün en genç olanı olan Carl XVI Gustaf, 77 yaşında ve İsveç tahtında 27 yaşından beri bulunuyor; Margrethe tahttan çekildiğinde, dünya genelinde üçüncü en uzun süre hüküm süren hükümdar olacak.

Haakon, önümüzdeki ay 87 yaşına girecek olan Harald'ın birkaç kez hastalık iznine çıktığı bilinmektedir - kalp problemleri ve mesane kanseri için ameliyat olmak, geçen yıl sadece bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırılmak da dahil. Oğlu Haakon, pürüzsüz bir şekilde regent olarak hareket etmek üzere göreve çağrıldı. Diğer Kuzey kraliyet evlerinin varisleri gibi, o da oldukça popüler.

Bu durumda, Margrethe'nin tahttan çekilmesinin komşu krallıklarda benzer adımlara yol açıp açmayacağı mümkün mü?

Bay Lundgren, "Altı ay önce bana bu soruyu sorsaydınız, asla, asla çekilmeyeceklerini söylerdim" diyor. "Ancak Danimarka durumu her şeyin olabileceğini gösteriyor."