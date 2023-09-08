Haber: Mert Osman Erman

Mesajında Kral, geç Kraliçe'nin "bağlı hizmetini ve birçoklarımız için ne anlama geldiğini" hatırladığını söyledi.

Kral tarafından seçilen fotoğraf, 1968'de resmi bir portre oturumunda 42 yaşındaki genç bir Kraliçe'yi gösteriyor.

Elizabeth II, geçen yılın 8 Eylül'ünde Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetti.

Bu, tahtta 70 yılını kutlayan Platin Cülus'ünden sadece aylar sonra geldi. Kralın ilk yılı olarak geçen bu yıl boyunca kendisine ve Kraliçe Camilla'ya gösterilen "sevgi ve destek" için millete teşekkür ettiği kısa bir övgüsünde.

"Geç Kraliçe'nin ölümünün ve benim tahta çıkışımın birinci yıldönemini işaret ederken, uzun yaşamını, bağlı hizmetini ve birçoklarımız için ne anlama geldiğini büyük bir sevgiyle hatırlıyoruz," dedi Kral.

"Bu yıl boyunca sizlere hizmet etmek için elimizden gelenin en iyisini yaparken bize gösterilen sevgi ve destekten derin minnettarım."

Ses kaydıyla birlikte gelen yazılı mesajı "Charles R" olarak imzalanmıştır.

Formel renkli fotoğraf, Cecil Beaton tarafından 16 Ekim 1968'de çekildi ve şimdiye kadar yayınlanmadı.

Geç Kraliçe'yi yan çevrilmiş olarak gösteriyor ve Garter cübbesi içinde gülümsüyor, 15 örülmüş elmas daireden oluşan Büyük Düşes Vladimir Taç'ını takıyor.

Kral, yazı aylarını Birkhall konutunda ve Aberdeenshire'daki Balmoral Kalesi'nde geçirdi.

Cuma sabahı, Kral ve Kraliçe Camilla, yakındaki Crathie Kilisesi'ne özel anma duaları için katılacaklar.

Prens ve Prenses of Wales, batı Galler'i ziyaret eden, geç Kraliçe'nin yaşamını St Davids Katedrali'nde küçük bir özel hizmetle anacaklar.

Kendi mesajında Başbakan Rishi Sunak, geç Kraliçe'nin hizmetinin ölümünden bir yıl sonra "sadece daha da büyük gibi göründüğünü" söyledi.

"İngiltere Birleşik Krallığı ve İngiliz Milletler Topluluğu'na olan bağlılığı sadece daha da derin gibi görünüyor," dedi.

Sunak, geç Kraliçe ile tanışma anılarını "bilgelik, inanılmaz sıcaklık ve zarafeti" ile birlikte, "keskin espri" ile dikkat çektiğini belirterek değerlendirdi.

"İngiltere genelinde, geç Kraliçe ile tanışma şansını yakalamış olsunlar veya olmasınlar, insanlar bugün onun için ne anlama geldiklerini ve bize tümünün gösterdiği örnek üzerinde düşünüyor olacaklar," dedi.

İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer, geç Kraliçe'nin cenaze törenini görmek için sıraya girenlerin "her zaman halkıyla özel bir bağa sahip olduğunu" söyledi.

"Bu büyük millete hizmet, hükümdar ile vatandaşı birleştiren ipliğin anlayışından inşa edilen bir ilişkiydi," dedi.

"Bu yüzden bugün tekrar onun mirası üzerinde düşünürken, bizi hepsinin önünde daha iyi bir geleceğe rehberlik eden kamu hizmeti ruhunu benimsememiz gerekiyor."

Kral Charles'ın tahta çıkışının yıldönemini işaretlemek için Hyde Park ve Londra Kulesi'nde Cuma günü öğlen saat 12:00'de top atışları yapılacak.

Westminster Abbey'de de saat 13:00 BST'de olayı işaretlemek için çanlar çalınacak.

Prens Harry, geç Kraliçe'ye ayrı bir saygı ödemesi yapmış ve "hepimizin üzerimize baktığını" söylemiştir.

Harry, Londra'daki WellChild Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, büyükannesinin hasta olduğu için geçen yılın etkinliğine katılamadığını hatırlattı.