Resim, fotoğrafçılık, seramik ve heykel gibi farklı sanat dallarından sergiler sunmak için sanat dünyasına Ekim ayında kapılarını açan Galata’daki NEXT PERA ART GALLERY’ ev sahipliğinde düzenlenen “Duyumsa” isimli Uluslararası sanatçıların yer aldığı Karma açılış kokteyli dans performanslari , Sanat performansları şiirleri ve resimlerinin yanısıra teatral performansları ve akademik sunumları ile Ülkemizi Dünyanın farklı coğrafya ve kıtalarında temsil etmiş olan, Dünyanın 5 kıtasında ve Türkiye'de 18 kişisel yağlıboya akrilik karışık teknik resim sergisini teatral sunum ve danslarla sunan,Tiyatro Eğitmeni, Temel İş Sağlığı Uzmanlığı, Adli Psikoloji Uzmanlığı, Bilgi Teknolojileri, Enerji gibi sektörlerde Sözleşme Yönetimi konusunda Adli Bilirkişilik, İç denetçilik, Risk Uzmanlığı, Profesyonel Yönetim Fikir Danışmanlığı ,Lisanslı Yüzücülük ve Dalgıçlık gibi farklı yetkinliklerine dair eğitim ve atölyelerini Türkiye ve yurt dışında sürdüren ekonomist eğitmen, aynı zamanda üçüncü üniversitesini okumakta olan bir öğrenci (Boğaziçi Üniversitesi İşletme, Ekonomi-İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ) ,dünya gezgini, eğitmen performans sanatçısı H. Çiğdem Yorgancıoğlu tarafindan 21 Kasımda MIM CHI 360 Drama Dance Theater otantik çağdaş doğaçlama koreografisi danslari olarak gerçekleşti .

Mim Chi 360 danslarini ;sanatci yurtdışında ülkemizi temsilen gittigi ulkelerde de sergilemis olup 2018 yılı Aralık ayında Guangzhou' daki dansi Çin Halk Cumhuriyetinde naklen TV lerde gösterilmiştir. MIM CHI 360 Dünya gezgini sanatçı Çiğdem Yorgancıoğlu'nun Dünya gezileri sırasında etkileşimde olduğu 5 kıtada yerli halklar kabileler ve farklı dans organizasyonları ile yaptığı çalışma ve araştırmaların bir bileşkesi olarak ortaya çıkan "Cigdem Yorgancioglu MIM CHI 360 Drama Dance Theatre Math Philosophy " farklı dans disiplinlerinden serbestçe beslenirken yaratıcı düşüncenin önünü açarak toplumda ötekileştirmenin ve kutuplaştırıcı dil kalıplarının karşısına barışçı savaşçının dilini teatral drama dans formları üzerinden sahneye taşımaktadır.

Karma serginin açılışı olan 21 Kasım Kanatlı At takımyıldızının gövdesini oluşturan dört parlak yıldızın gözle göründüğü gün Satürn ve Ay birbirine yakın göründü. Sanatcinin MIM CHI 360 ENIGMA serilerinden açılış kokteyl dansinin İlk bölümü Ateş ve Gökte kozmoloji teması ile başladı. Çiğdem Yorgancıoğlu çağlar boyu insanın ateşi keşfine ve yeniden keşfine dair imgelem ile dolu bir sahne gösterisi gerçekleştirdi ve tüm enerjiyi o güne özel duyumsaması ve kozmik zamana uygun şekilde Büyük Kare ve Andromeda Gökadası’na yolladı.

Sanatçı Yorgancıoğlu’nun performansının İkinci bölüm ise sergi açılışları esnasında son zamanların en beğenilen performansı olan Phantom of the Opera yorumlaması Modernist Dijital Eksik Bilgelikte Etnik Cehaleti anlatan bir dans betimlemesi idi. Çiğdem Yorgancıoğlu MIM CHI 360 ENIGMA serileri dans performansına dair birkaç söz ; Bilişsel ve davranışsal farkındalığın sınırında de ilişkisini güçlendiren Geçiş (Transition) Değişkenlik (Volatility), Akış;(Flow), Belirsizlik (Uncertainty), Complexity (Karmaşıklık) Elastikiyet (Resilience )–Muğlaklık (Ambiguity), Denge (Balance) Ahenk (Harmony ) gibi pek çok temayı işleyen sanatçı sergiye özel paradigma ve kozmik enigma geçişlerini de dansında performansında sunmaktadır.

Gerek resimlerinde gerekse edebi eserlerinde olulipo , anagramlar benzeri farklı yaratıcı teknikleri, ve şifreleri kullanan sanatçı dansın içine de bilmecelerini ekleyerek modern insanın açmazlarına vurgu yaptığı dans sonrası sanatçı Cigdem Yorgancioglu, karma sergideki değerli sanatçılarla ve ziyaretçilerle renkli ve etkileşimli sohbetler gerçekleştirdi.

Sanatseverlerin ve sanatçıların yanısıra sergiye katılan ziyaretçiler arasında Emekli Büyükelçi Uğur Ergun da bulunmaktaydı ve sanatçı Yorgancıoğlu ve E.Büyükelçi Ergun önümüzdeki hafta Cigdem yorgancioglu Chi Ci Talks -Art Chi Talks’da Dünya genelinde sanata ve sanatın birleştirici unsuruna dair söyleşi gerçekleştireceklerdir.