Tekirdağ

Tekirdağ'da KODER uygulamasını telefonlarına yükleyenler, bulundukları bölgede aldıkları kokunun yerini, şiddetini ve çevreye etkisini anlık olarak kayıt altına alarak çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunuyor.

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, emisyonlardan kaynaklı koku şikayetlerinin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla KODER isimli mobil uygulama geliştirdiklerini söyledi.

Uygulama içerisinde "Hoş koku", "Çiçek", "Anlık" gibi çeşitli kategorilerin bulunduğunu aktaran Tecer, uygulamayı Türkiye geneline yaygınlaştırabilmek için çalıştıklarını ifade etti.

Uygulamayı kullanan vatandaşların kokunun alındığı noktayı, yeri ve şiddetini belirleme seçeneklerinin olduğunu anlatan Tecer, "Vatandaşlardan dere yatakları başta olmak üzere sanayi alanları ve ilçe merkezinde bulunan bazı alanlardan koku şikayetleri geliyordu. Öğrencilerimiz ile birlikte bu soruna nasıl çözüm bulabileceğimizi konuştuk. Daha sonra vatandaşlarımızın havasına sahip çıkacağı ve bulunduğu konumdan yaşadığı rahatsızlığı anında bildirebileceği yazılım geliştirdik. Böylelikle şikayetler yetkili merciler tarafından hem görülebilir hem de izlenebilir hale geldi." dedi.

Tecer, geliştirdiklerini uygulama sayesinde vatandaşların ilçedeki kötü koku ile ilgili tüm şikayetlerini kayıt altına aldıklarını belirtti.

Teknolojiyi kullanarak vatandaşları çözümün bir parçası haline getirdiklerini dile getiren Tecer, şöyle devam etti:

"Yönetimler ile vatandaş arasındaki diyalog ortamını geliştirici adımların atılmasını destekleyici, çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayıcı aşamalarını değerlendirerek, uygulamanın sürdürülebilirlik açısından taşıması gereken özellikleri belirledik. Amacımız çevre sorunlarına özellikle koku olarak hissedilen hava kirliliğine karşı birtakım önlemlerin alınmasını kolaylaştırmak. Vatandaşların hassasiyetlerini ortaya koyabilecekleri ve farkındalık oluşturabileceğimiz sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Olumlu geri dönüşler var. İnşallah bu uygulamayı tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde geliştirmek istiyoruz."

Tecer, üretilen verilerinin aynı anda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi ile üniversitenin ilgili birimlerine ulaştırıldığını da kaydetti.